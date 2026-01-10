Kampfansage! „Solche Charaktere schon lange nicht“

Kopfweh am Markt

Was natürlich auch den Bulls „Kopfweh“ bereitet. „Weil wir mit seiner Performance ursprünglich außerordentlich zufrieden waren, er eigentlich ein Transfer-Coup gewesen ist“, so Schrittwieser, der Screen mittlerweile in einen Flieger heim in die USA zur weiteren Abklärung setzte. Der Vertrag des 2,13-m-Riesen ist derweil „auf Pause gestellt“. Zusätzlich zum kurzfristig an Bord geholten Frankreich-Legionär Ryan Lobreau sind die Bulls jetzt also auf der Suche nach einem neuen Innenspieler. Das schwierigste Unterfangen am Basketball-Markt. „Bis Anfang Februar hätten wir Zeit, wir wollen es aber früher erledigen.“