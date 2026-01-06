„Skandal“, „Hass“: Förderung lässt Wogen hochgehen

SPÖ: „Das ist reine Parteiideologie“

Zur Verteidigung rückte die frühere Landesrätin und nunmehrige SPÖ-Landtagsabgeordnete Doris Kampus aus: „Das ist kein steirisches Miteinander, das ist reine Parteiideologie und Hass“, empört sie sich. Die Freiheitlichen würden vom eigenen Versagen im Kampf gegen die Teuerung ablenken, dagegen habe man noch keine einzige Maßnahme gesetzt. Die Antidiskriminierungsstelle sei eine „unverzichtbare Schutzeinrichtung“.