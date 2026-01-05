Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gerettet bis 2027

Antidiskriminierungsstelle: Bund gibt 500.000 Euro

Steiermark
05.01.2026 06:00
Daniela Grabovac leitet die Antidiskriminierungsstelle in Graz
Daniela Grabovac leitet die Antidiskriminierungsstelle in Graz(Bild: Christian Jauschowetz)

490.000 Euro Projektförderung sollen die steirische Antidiskriminierungsstelle vor dem Aus retten. Das Sozialministerium finanziert damit Workshops gegen Extremismus und Radikalisierung, die im ganzen Land stattfinden werden. 

0 Kommentare

Wer aufgrund seines Alters, seines Geschlechts oder seiner Hautfarbe schlecht behandelt wird, kann sich seit 2012 an die Antidiskriminierungsstelle Steiermark wenden. Dort berät das Team um Daniela Grabovac Menschen und hilft ihnen zu ihrem Recht. Weil das Land Steiermark die Förderungen aber massiv gekürzt hat, stand man vor dem Aus – die Stadt Graz sprang mit 85.000 Euro ein, um zu überbrücken.

Jetzt kommt die gute Nachricht für die Betroffenen aus Wien: Das Sozialministerium fördert das Projekt „Fight Hate“ mit 490.000 Euro und stellt damit den Betrieb bis mindestens Oktober 2027 sicher. Das Projekt ist eine Kooperation mit dem LGBTQ-Verein RosaLila PantherInnen und soll „community-orientierte Präventionsarbeit gegen Extremismus, Diskriminierung und Hass in Österreich“ bieten. Anlassgebend war unter anderem der Schlag gegen die „Pedo-Hunter“-Szene im März vorigen Jahres, wo (oft homosexuelle) Opfer auf Dating-Apps gelockt und dann schwer verletzt und erniedrigt wurden.

Zitat Icon

Gerade in Zeiten zunehmender Polarisierung braucht es eine starke und verlässliche Antidiskriminierungsarbeit.

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ)

Bild: Eva Manhart

Workshops und App werden unterstützt
Mit dem bundesweiten Projekt sollen Workshops über „Extremismus, Radikalisierungstendenzen und manipulative Narrative, den Umgang mit hate speech und hate crimes, digitale Medienkompetenz und Zivilcourage“ stattfinden. Vorfälle soll man dann über die BanHate-App der Antidiskriminierungsstelle melden.

„Mit der Förderung sichert das Sozialministerium die Weiterführung der Antidiskriminierungsstelle in der Steiermark und investiert gezielt in Prävention, Aufklärung und den Schutz der Menschenwürde“, sagt SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann.

Lesen Sie auch:
Daniela Gravovac leitet die Antidiskriminierungsstelle Steiermark.
„Mindestbetrieb“
Stadt Graz rettet die Antidiskriminierungsstelle
15.10.2025
Institution vor Aus
7600 Hasspostings: „Vielleicht der letzte Bericht“
02.07.2025
Förderungen gestrichen
Sozialvereine: „Politik der Menschenfeindlichkeit“
16.06.2025
Wegen Selbstjustiz
Razzien: Polizei geht gegen „Dating-Jäger“ vor
21.03.2025

Auch der steirische Staatssekretär Jörg Leichtfried freut sich: „Die Finanzierung der Antidiskriminierungsstelle ein Meilenstein im Kampf gegen Extremismus und Hass.“ Die dauerhafte Absicherung, betont man, liegt aber immer noch in der Hand der steirischen Landesregierung. 

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin herrscht am Sonntag weiter Chaos.
Chaos in Berlin
Blackout-Betroffene haben zu wenige Schlafplätze
In Hamburg steht ab Freitag ein 21-Jähriger vor Gericht, der Jugendliche zu selbstverletzendem ...
Prozess in Hamburg
Mann soll Jugendliche zum Suizid überredet haben
Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
281.336 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
225.440 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
153.904 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf