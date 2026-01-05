Antidiskriminierungsstelle: Bund gibt 500.000 Euro

Jetzt kommt die gute Nachricht für die Betroffenen aus Wien: Das Sozialministerium fördert das Projekt „Fight Hate“ mit 490.000 Euro und stellt damit den Betrieb bis mindestens Oktober 2027 sicher. Das Projekt ist eine Kooperation mit dem LGBTQ-Verein RosaLila PantherInnen und soll „community-orientierte Präventionsarbeit gegen Extremismus, Diskriminierung und Hass in Österreich“ bieten. Anlassgebend war unter anderem der Schlag gegen die „Pedo-Hunter“-Szene im März vorigen Jahres, wo (oft homosexuelle) Opfer auf Dating-Apps gelockt und dann schwer verletzt und erniedrigt wurden.