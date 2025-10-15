Stadt Graz rettet die Antidiskriminierungsstelle

15-jährige Erfolgsgeschichte

Kahr: „Graz ist nicht nur auf dem Papier eine Menschenrechtsstadt. Die Würde eines Menschen ist unantastbar – um dies in der Praxis sicherzustellen, wurde die Antidiskriminierungsstelle vor 15 Jahren eingerichtet. Ich bin froh, dass wir die notwendigen Mittel aufstellen konnten, um ihr Fortbestehen zu sichern.“