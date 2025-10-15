Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Mindestbetrieb“

Stadt Graz rettet die Antidiskriminierungsstelle

Steiermark
15.10.2025 13:53
Daniela Gravovac leitet die Antidiskriminierungsstelle Steiermark.
Daniela Gravovac leitet die Antidiskriminierungsstelle Steiermark.(Bild: Jauschowetz Christian)

In einer gemeinsamen Rettungsaktion stellen Bürgermeisterin Elke Kahr und Stadtrat Robert Krotzer (beide KPÖ) den Fortbestand der Antidiskriminierungsstelle Steiermark sicher. So kann diese im kommenden Jahr vor dem Aus bewahrt werden – eine langfristige Lösung fehlt weiterhin.

0 Kommentare

Sie sollte als Anlaufstelle für Menschen in bedrohlichen Situationen dienen, im Sommer geriet sie selbst in Not: Die Antidiskriminierungsstelle ist eine von vielen Sozialinstitutionen, denen die Landesförderungen von FP-Landesrat Amesbauer gestrichen wurden. Damit stand die Stelle vor dem Aus.

Jetzt gibt es eine positive Wende in dem Fall: Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr und der Stadtrat Robert Krotzer (beide KPÖ) gehen dem Aufruf des Menschenrechtsbeirats nach und bringen das notwendige Geld für den Fortbestand auf.

15-jährige Erfolgsgeschichte
Kahr: „Graz ist nicht nur auf dem Papier eine Menschenrechtsstadt. Die Würde eines Menschen ist unantastbar – um dies in der Praxis sicherzustellen, wurde die Antidiskriminierungsstelle vor 15 Jahren eingerichtet. Ich bin froh, dass wir die notwendigen Mittel aufstellen konnten, um ihr Fortbestehen zu sichern.“

Zitat Icon

Ich bin froh, dass Bürgermeisterin Elke Kahr und ich aus unseren Ressorts auch im kommenden Jahr die notwendigen Mittel zur Weiterführung der Antidiskriminierungsstelle bereitstellen können.

Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ)

„All jene, die ungerecht und entwürdigend behandelt, diskriminiert und benachteiligt wurden, finden dort Gehör, eine fundierte juristische Beratung und Begleitung – und in vielen Fällen Gerechtigkeit“, sagt Krotzer. Daniela Grabovac, Leiterin der Stelle: „Mein Dank gilt den handelnden Akteur:innen, ohne die vieles, für das die Antidiskriminierungsstelle einsteht, verloren schien!“

Lesen Sie auch:
Daniela Grabovac (Antidiskriminierungsstelle), Nora Tödtling-Musenbichler (Caritas) und ...
Förderungen gestrichen
Sozialvereine: „Politik der Menschenfeindlichkeit“
16.06.2025

Die Finanzierung aus den beiden Ressorts der Grazer Politiker garantiert jedoch nur den „Mindestbetrieb“ für das kommende Jahr. Sie nehmen das Land Steiermark weiter in die Pflicht, eine langfristige Lösung zu finden.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.011 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
211.304 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.213 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf