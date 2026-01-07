Ferienbilanz lässt steirische Touristiker jubeln

Der Süden punktet mit Wellness und Kulinarik

Auch abseits der Skiregionen zieht es im Winter viele Gäste in die Steiermark. „Bei uns waren’s überwiegend Kurzurlaube mit zwei bis drei Übernachtungen – eben die typische Auszeit vom Weihnachtsstress“, lächelt Nicole Reiterer, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Südsteiermark. Zwar zeigt sich aktuell auch die Region an der Weinstraße von ihrer winterlichen Seite, allerdings stehen hier weniger die sportlichen Aktivitäten im Mittelpunkt, sondern Genusswandern, Wellness „und natürlich unsere Kulinarik“, wie Reiterer erklärt.