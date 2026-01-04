Ferien-Verschiebung „über unsere Köpfe hinweg“

Ein „schaler Beigeschmack“

Der Landeselternverband spricht der Maßnahme nicht völlig den Sinn ab. Im offenen Brief an Tourismus-LR Mario Gerber, Bildungs-LR Cornelia Hagele, WK-Präsidentin Barbara Thaler sowie Bildungsdirektor Paul Gappmaier heißt es allerdings: „Auf den zweiten Blick bleibt ein schaler Beigeschmack. Einerseits wurde über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden. Andererseits lässt sich durch diese Verschiebung natürlich auch der Umsatz der Seilbahn- und Tourismuswirtschaft optimieren.“