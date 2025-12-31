Geländewagen rammte Seniorin (95) in Rollstuhl

Böser Zwischenfall am Dienstagnachmittag in Osttirol! In Tristach kollidierte ein Geländewagen mit einem Rollstuhl. Die Seniorin (95) im Rollstuhl wurde dabei nach vorn geschoben, dürfte jedoch Glück im Unglück gehabt haben.
Zur Kollision kam es gegen 15.45 Uhr auf einer Gemeindestraße in Tristach. Dort fuhr ein 53-jähriger Einheimischer mit seinem Geländewagen und wollte bei einer Kreuzung abbiegen.
An der gleichen Kreuzung schob auch eine 58-jährige Einheimische ihre 95-jährige Mutter mit ihrem Rollstuhl. Sie wollten im selben Bereich die Straße überqueren. Dabei kam es zur Kollision.
Seniorin hatte wohl Glück, Tochter verletzt
Die Tochter wurde dabei erheblich verletzt. „Die 95-Jährige wurde durch den Aufprall mit dem Rollstuhl nach vorn weggeschoben, blieb jedoch augenscheinlich unverletzt“, heißt es seitens der Polizei. Beide Frauen wurden zur weiteren Abklärung bzw. Versorgung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.