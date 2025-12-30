Gartenhütte in Vollbrand: Pensionist (74) verletzt

Gegen 20.30 Uhr am Montagabend ging der Alarm bei den Feuerwehren ein. Bei einer Gartenhütte in Hart bei Graz war ein Brand ausgebrochen. Wie sich herausstellte, nützte ein 74-Jähriger diese als Wochenendhaus. Er konnte sich gerade noch rechtzeitig ins Freie retten – als die Feuerwehr eintraf, stand die Hütte bereits in Vollbrand.