67 Kräfte im Einsatz

Gartenhütte in Vollbrand: Pensionist (74) verletzt

Steiermark
30.12.2025 07:57
Einsatz für vier steirische Feuerwehren (Symbolbild)
Einsatz für vier steirische Feuerwehren (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Eine Kerze dürfte am Montagabend in Hart bei Graz einen Brand ausgelöst haben. Die Gartenhütte eines 74-Jährigen brannte mit Hab und Gut nieder, der Besitzer musste ins Spital eingeliefert werden.

0 Kommentare

Gegen 20.30 Uhr am Montagabend ging der Alarm bei den Feuerwehren ein. Bei einer Gartenhütte in Hart bei Graz war ein Brand ausgebrochen. Wie sich herausstellte, nützte ein 74-Jähriger diese als Wochenendhaus. Er konnte sich gerade noch rechtzeitig ins Freie retten – als die Feuerwehr eintraf, stand die Hütte bereits in Vollbrand.

Der Pensionist wurde von Rettungskräften erstversorgt und anschließend zur ambulanten Behandlung ins LKH Graz gebracht. Die Gartenhütte brannte vollständig nieder. Ein neben der Hütte abgestellter Pkw des Besitzers wurde ebenfalls beschädigt.

Vier Feuerwehren – aus Hart bei Graz, Raaba, Autal und Laßnitzhöhe – standen mit insgesamt neun Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Insgesamt waren 67 Einsatzkräfte vor Ort. Die Pachern-Hauptstraße musste für die Dauer des Einsatzes für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Lesen Sie auch:
Die Löscharbeiten dauerten Stunden.
Riesiger Löscheinsatz
Haus in Flammen: Kerze am Balkon war wohl Auslöser
27.12.2025

Ein Bezirksbrandermittler übernahm noch am Einsatzort die Erhebungen zur Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte eine unbeaufsichtigte Kerze den Brand ausgelöst haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Steiermark

