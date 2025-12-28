Warum der „Hanswein“ eine besondere Kraft hat

Am 27. Dezember, dem Gedenktag des Apostels Johannes, wird der nach ihm benannte Wein gesegnet. Der Johanneswein ist auch heut noch eine Tradition bei vielen steirischen Weinbauern.
Die mit Weintrauben bestickte Altardecke und Stola des Pfarrers, die mit Rebensaft gefüllten Flaschen am Boden vor dem Altar – so einiges versinnbildlichte den Tag des Heiligen Johannes.
Pfarrer Markus Lehr erinnerte am Samstag in der Emmauskapelle im verschneiten Wernersdorf (Gemeinde Wies) daran, „dass der weihnachtliche Festkreis eine Reihe von Segnungen umfasst“. Dazu gehöre neben Familie, Wasser, Salz, Weihrauch und Kreide für die Sternsinger auch Wein. Der Pfarrer appellierte daran, „mit den uns von Gott geschenkten Gaben verantwortungsbewusst umzugehen“. Die Feier wurde vom Chor Arkadia Arnfels umrahmt. Es gab am Samstag aber noch weitere Johanneswein-Segnungen, etwa mit Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl in der Wallfahrtskirche Frauenberg (Leibnitz).
Johannes galt als Lieblingsjünger Jesu. Einer Legende nach soll er einen Becher mit vergiftetem Wein getrunken haben, ohne davon Schaden zu nehmen. Das Gift soll in Gestalt einer Schlange aus dem Kelch gewichen sein.
„Hanswein“ im neuen Jahrgang
Der gesegnete Trank erfreute sich bei unseren Ahnen großer Wertschätzung. Er kam bei Hochzeiten auf den Tisch, wurde zum Abschied von Reisenden eingeschenkt und Kranken zur Genesung und Sterbenden als Stärkung für die allerletzte Reise gereicht.
Auf den Johanneswein hält man auch heute noch große Stücke. So ist es bei den Weinbauern vereinzelt Tradition, einen Teil davon in die Fässer mit dem neuen Jahrgang zu schütten, damit er dort seine Segenskraft weiter entfalten kann.
