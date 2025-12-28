Warum der „Hanswein“ eine besondere Kraft hat

Pfarrer Markus Lehr erinnerte am Samstag in der Emmauskapelle im verschneiten Wernersdorf (Gemeinde Wies) daran, „dass der weihnachtliche Festkreis eine Reihe von Segnungen umfasst“. Dazu gehöre neben Familie, Wasser, Salz, Weihrauch und Kreide für die Sternsinger auch Wein. Der Pfarrer appellierte daran, „mit den uns von Gott geschenkten Gaben verantwortungsbewusst umzugehen“. Die Feier wurde vom Chor Arkadia Arnfels umrahmt. Es gab am Samstag aber noch weitere Johanneswein-Segnungen, etwa mit Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl in der Wallfahrtskirche Frauenberg (Leibnitz).