In Tiefgarage bei zwölf Autos Reifen aufgestochen

Ein vorerst rätselhafter Vandalenakt beschäftigt die Polizei im Tiroler Oberland: In einer Tiefgarage hatten es unbekannte Täter nämlich auf die geparkten Autos abgesehen. Der Schaden ist beträchtlich.
Vermutlich am Nachmittag des Stefanitages drangen der (oder auch die) Täter in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Telfs im Bezirk Innsbruck-Land ein und beschädigten bei insgesamt zwölf geparkten Fahrzeugen die Reifen. Dies passierte durch Aufstechen mit einem spitzen Gegenstand.
Kriminalisten haben Arbeit aufgenommen
Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt, dürfte aber beträchtlich sein. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Sachverhalt durch die Polizeiinspektion Telfs laufen auf Hochtouren.
