In Tiefgarage bei zwölf Autos Reifen aufgestochen

Vermutlich am Nachmittag des Stefanitages drangen der (oder auch die) Täter in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Telfs im Bezirk Innsbruck-Land ein und beschädigten bei insgesamt zwölf geparkten Fahrzeugen die Reifen. Dies passierte durch Aufstechen mit einem spitzen Gegenstand.