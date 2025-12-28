Internet-Star carvt durchs weite Land

Der Steirer Rene Sabathy aus Ettendorf bei Stainz ist der „Profi-Skiwachsler“ im Internet. Videos, wo er seine Ski zum Beispiel mit Nutella wachst, gehen viral. Nun tourt er bald durch die Niederösterreichischen Skigebiete.
Schneebedeckte Gipfel, strahlend blauer Himmel – in unseren Skigebieten erlebt man gerade richtige „Traum-Tagerl“. Fehlt nur noch der perfekt gewachste Ski, um über die Pisten zu gleiten. Doch welches Wachs funktioniert am Besten? Bienenwachs, Enthaarungswachs oder könnte man es auch mit Nutella probieren? Diesen und andere teils skurrilen Fragen rund ums Skifahren stellt sich der Internet-Skistar Rene Sabathy in seinen Videos.
Im Netz „Sendtwitchhd“ genannt, hat er alle Wachs-Möglichkeiten ausprobiert. Auf Instagram und TikTok gehen die Videos, wo er auf den Nutella-Skiern die Piste hinunter flitzt, viral. Immer wieder fahren die Zuseher live über das Handy mit. Auf allen sozialen Medien folgen dem geprüften Skilehrer inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen, die ihm bei verrückten Experimenten zusehen.
Tipps für die beste Fahrtechnik
„Was kann ich machen, wenn sich meine Ski auf der Oberfläche auflösen?“, fragt er in einem Video. „Richtig: den Nagellack von der Mama zur Hand nehmen“, erklärt er, und bessert die Stellen, an denen die rote Farbe herunterbricht, aus. Die Videos des jungen Steirers sind authentisch, und kommen gut beim jungen Ski-Publikum an. Neben den Tipps rund um die „Bretter“ selbst, beschreibt er auch Pistenverhältnisse oder klärt über die richtige Carving-Technik auf.
Freitag, 2. Jänner: Semmering
Samstag, 3. Jänner: Erlebnisalm Mönichkirchen / Wexl Arena
Sonntag, 4. Jänner: Annaberg
Montag, 5. Jänner: Gemeindealpe Mitterbach
Dienstag, 6. Jänner: Ötscher Lifte
Mittwoch, 7. Jänner: Hochkar
Demnächst verschlägt es den Ski-Influencer in die Skigebiete im weiten Land. Dort dreht er Anfang Jänner neue Videos. Die Tour durch Niederösterreich startet am 2. Jänner am Semmering und endet am Hochkar am 7. Jänner. Das Ziel: „Junge Leute fürs Skifahren zu begeistern und zu zeigen, dass auch kleinere Skigebiete richtig viel zu bieten haben“, sagt der Influencer. Nicht nur aus Niederösterreich, auch in Wien und dem Burgendland hofft der NÖ- Kooperationspartner Ecoplos auf Zulauf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.