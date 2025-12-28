Vorteilswelt
Skifahren mit Schmäh

Internet-Star carvt durchs weite Land

Niederösterreich
28.12.2025 17:00
Bekannt ist Sabathy unter dem Blogtitel „Sendtwitchhd“. Anfang Jänner „tourt“ der Influencer und ...
Bekannt ist Sabathy unter dem Blogtitel „Sendtwitchhd“. Anfang Jänner „tourt“ der Influencer und geprüfte Skilehrer nun durch verschiedene NÖ-Gebiete.(Bild: kuscheiart)

Der Steirer Rene Sabathy aus Ettendorf bei Stainz ist der „Profi-Skiwachsler“ im Internet.  Videos, wo er seine Ski zum Beispiel mit Nutella wachst, gehen viral. Nun tourt er bald durch die Niederösterreichischen Skigebiete. 

0 Kommentare

Schneebedeckte Gipfel, strahlend blauer Himmel – in unseren Skigebieten erlebt man gerade richtige „Traum-Tagerl“. Fehlt nur noch der perfekt gewachste Ski, um über die Pisten zu gleiten. Doch welches Wachs funktioniert am Besten? Bienenwachs, Enthaarungswachs oder könnte man es auch mit Nutella probieren? Diesen und andere teils skurrilen Fragen rund ums Skifahren stellt sich der Internet-Skistar Rene Sabathy in seinen Videos.

Im Netz „Sendtwitchhd“ genannt, hat er alle Wachs-Möglichkeiten ausprobiert. Auf Instagram und TikTok gehen die Videos, wo er auf den Nutella-Skiern die Piste hinunter flitzt, viral. Immer wieder fahren die Zuseher live über das Handy mit. Auf allen sozialen Medien folgen dem geprüften Skilehrer inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen, die ihm bei verrückten Experimenten zusehen.

Tipps für die beste Fahrtechnik
„Was kann ich machen, wenn sich meine Ski auf der Oberfläche auflösen?“, fragt er in einem Video. „Richtig: den Nagellack von der Mama zur Hand nehmen“, erklärt er, und bessert die Stellen, an denen die rote Farbe herunterbricht, aus. Die Videos des jungen Steirers sind authentisch, und kommen gut beim jungen Ski-Publikum an. Neben den Tipps rund um die „Bretter“ selbst, beschreibt er auch Pistenverhältnisse oder klärt über die richtige Carving-Technik auf.

NÖ-Route

  • Freitag, 2. Jänner: Semmering

  • Samstag, 3. Jänner: Erlebnisalm Mönichkirchen / Wexl Arena

  • Sonntag, 4. Jänner: Annaberg

  • Montag, 5. Jänner: Gemeindealpe Mitterbach

  • Dienstag, 6. Jänner: Ötscher Lifte

  • Mittwoch, 7. Jänner: Hochkar

Demnächst verschlägt es den Ski-Influencer in die Skigebiete im weiten Land. Dort dreht er Anfang Jänner neue Videos. Die Tour durch Niederösterreich startet am 2. Jänner am Semmering und endet am Hochkar am 7. Jänner. Das Ziel: „Junge Leute fürs Skifahren zu begeistern und zu zeigen, dass auch kleinere Skigebiete richtig viel zu bieten haben“, sagt der Influencer. Nicht nur aus Niederösterreich, auch in Wien und dem Burgendland hofft der NÖ- Kooperationspartner Ecoplos auf Zulauf. 

 

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Niederösterreich

