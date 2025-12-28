Internet-Star carvt durchs weite Land

Tipps für die beste Fahrtechnik

„Was kann ich machen, wenn sich meine Ski auf der Oberfläche auflösen?“, fragt er in einem Video. „Richtig: den Nagellack von der Mama zur Hand nehmen“, erklärt er, und bessert die Stellen, an denen die rote Farbe herunterbricht, aus. Die Videos des jungen Steirers sind authentisch, und kommen gut beim jungen Ski-Publikum an. Neben den Tipps rund um die „Bretter“ selbst, beschreibt er auch Pistenverhältnisse oder klärt über die richtige Carving-Technik auf.