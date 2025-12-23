Ansturm auf die letzten steirischen Christbäume

Einige Meter weiter legt Andreas Glawogger aus St. Bartholomä gerade Hand an, um einen Baum fertig fürs Kreuz zu machen. Das Geschäft sei heuer gut gelaufen, ähnlich wie in den Vorjahren. „Das letzte Wochenende war das stärkste“, sagt der Christbaumbauer, der hier schon in den 1960er-Jahren als Bub gemeinsam mit seinem Vater Bäume verkauft hat. „Für alle, die sich Zeit lassen, sind wir auch am Heiligen Abend noch bis Mittag hier“, lächelt Glawogger.