Tag vor Weihnachten

Ansturm auf die letzten steirischen Christbäume

Steiermark
23.12.2025 19:00
Andreas Gremsl aus Puch bei Weiz hat auch am Tag vor Weihnachten noch Christbäume in allen ...
Andreas Gremsl aus Puch bei Weiz hat auch am Tag vor Weihnachten noch Christbäume in allen Größen im Angebot.(Bild: Christian Jauschowetz)

Für die heimischen Christbaum-Bauern geht die Saison ins Finale. Jetzt rittern Spätentschlossene um die letzten Bäume. Gerade Wohnungsbesitzer ohne Lagermöglichkeit warten oft bis zum Schluss.

0 Kommentare

Während in so manchen steirischen Wohnzimmern schon der fix fertig aufgeputzte Christbaum steht und auf die Bescherung wartet, haben sich am Dienstag noch viele Spätentschlossene auf die Suche nach dem richtigen Bäumchen gemacht.

So auch am Grazer Burg- und Opernring, wo steirische Bauern seit Jahrzehnten die Bewohner der Landeshauptstadt mit Tannen & Co. versorgen. Darunter etwa Andreas Gremsl aus Puch bei Weiz, dessen Familie seit 1968 Jahr für Jahr am Opernring Bäume an den Mann bringt.

Die Reihen haben sich einen Tag vor Weihnachten schon deutlich gelichtet, es sind aber noch Nordmann-Tannen in allen Größen verfügbar. „Wir haben sehr viele Stammkunden, bis auf einige wenige Bäume gehen immer alle weg“, sagt Gremsl. Gerade in der Innenstadt sei es üblich, dass viele Leute ihren Baum erst am 23. oder 24. Dezember holen – „weil sie keinen Keller oder sonstigen Lagerplatz haben“, so Gremsl.

Familie Glawogger verkauft auch schon seit den 1960er-Jahren Christbäume in Graz.
Familie Glawogger verkauft auch schon seit den 1960er-Jahren Christbäume in Graz.(Bild: Christian Jauschowetz)

Einige Meter weiter legt Andreas Glawogger aus St. Bartholomä gerade Hand an, um einen Baum fertig fürs Kreuz zu machen. Das Geschäft sei heuer gut gelaufen, ähnlich wie in den Vorjahren. „Das letzte Wochenende war das stärkste“, sagt der Christbaumbauer, der hier schon in den 1960er-Jahren als Bub gemeinsam mit seinem Vater Bäume verkauft hat. „Für alle, die sich Zeit lassen, sind wir auch am Heiligen Abend noch bis Mittag hier“, lächelt Glawogger.

Steiermark

