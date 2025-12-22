Das tut weh! Vermeulen muss Tour de Ski auslassen

Aus diesem Grund, und auch in Hinblick auf die Olympischen Winterspiele im Februar, entschied sich der 26-Jährige dazu, nicht an der kommenden Tour de Ski teilzunehmen und sich stattdessen vollkommen auf eine rasche Genesung zu konzentrieren. „Mich hat nach dem Weltcup in Davos eine ordentliche Erkältung inklusive Fieber erwischt und daher war an eine gute Vorbereitung auf die Tour de Ski in den letzten Tagen nicht zu denken. Auch wenn die Tour erst am Sonntag beginnt, möchte ich jetzt nicht das Risiko eingehen, unter Zeitdruck möglichst schnell wieder fit zu werden, und dann in weiterer Folge zu früh wieder intensive Belastungen zu absolvieren. Denn dann besteht die Gefahr, dass es dich gesundheitlich noch schlimmer erwischt“, so Vermeulen.