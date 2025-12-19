Kuriose Ideen: Autos putzen für den Olympia-Traum

Von Mürzzuschlag nach Grödig

„Ein paar Ergebnisse in den Top-15 oder vielleicht sogar ein Sprung in die Top-10 in den Weltcup-Rennen, dann wären wir auf der sichereren Seite sein“, erklärt Mandlbauer. Für seinen Olympia-Traum verließ er vor drei Jahren sogar die Steiermark, lebt seither in Grödig. „Damit können wir in einer Kaserne in Berchtesgaden trainieren, Innsbruck ist nahe und sobald die Bobbahn in Königssee wieder befahrbar ist, habe ich hier einen weiteren großen Vorteil.“