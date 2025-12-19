Kuriose Ideen: Autos putzen für den Olympia-Traum

Im Eiskanal will sich Jakob Mandlbauer mit seiner Bob-Mannschaft den Traum von den Olympischen Spielen erfüllen. In seinem teuren Arbeitsgerät sitzt er derzeit auf dem Schleudersitz für die Winterspiele. An Einfallsreichtum mangelt es dem Mürzzuschlager aber nicht.
Nicht jeder hat schon einmal ein Fahrzeug im Wert von um die 100.000 Euro gelenkt. Bob-Pilot Jakob Mandlbauer darf im Winter jedes Wochenende in so einem teuren Gefährt Platz nehmen, für das zum Glück der österreichische Verband aufkommt. „Würde ich mein Auto verkaufen, könnte ich mir wahrscheinlich gerade einmal das Vorderboot leisten“, lacht der 27-jährige Mürzzuschlager. Der im Zweier- und Viererbob zu den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina will.
Putzfetzen bleibt vorerst im Kasten
Der Weg dorthin hat schon im Vorjahr begonnen, Mandlbauers erstem Winter im Weltcup. Im Sommer 2024 trieb man über eine Crowdfunding-Aktion einen neuen, 10.000 Euro teuren Kufensatz auf. Wo Mandlbauers Team auch eine Autoinnenreinigung für 100 Euro angeboten hat.
Vier Leute haben tatsächlich die Autoreinigung gebucht. Aber alle haben dann gesagt: Fahrt’s zuerst zu Olympia, dann schauen wir weiter.
Jakob Mandlbauer
„Wir haben versucht, kreative Angebote zu schaffen. Vier Leute haben tatsächlich die Autoreinigung gebucht. Aber alle haben dann gesagt: Fahrt’s zuerst zu Olympia, dann schauen wir weiter.“ Der Putzfetzen wird also frühestens im März geschwungen.
Mandlbauer am Schleudersitz
Der Weg zu Olympia ist noch steinig, das Qualifikationssystem komplex, Gewissheit über die Teilnahme gibt es wohl erst nach dem Weltcup-Finale am 18. Jänner. „Kleinere Nationen fahren weniger gut besetzte Rennen im Nordamerika- oder Europacup und punkten dort gut fürs Ranking.“ Mandlbauer hingegen ist im Weltcup unterwegs.
Aktuell hat Österreich zwei Quotenplätze, Mandlbauer wäre mit seiner Mannschaft also als Nummer zwei hinter Markus Treichl dabei. Allerdings sitzt er derzeit am Schleudersitz. „Die besten zwei Nationen stellen drei Bobs (Deutschland und die Schweiz; Anm.), die nächstbesten sieben dann je zwei. Und wir sind derzeit auf Platz sieben“, weiß Mandlbauer.
Von Mürzzuschlag nach Grödig
„Ein paar Ergebnisse in den Top-15 oder vielleicht sogar ein Sprung in die Top-10 in den Weltcup-Rennen, dann wären wir auf der sichereren Seite sein“, erklärt Mandlbauer. Für seinen Olympia-Traum verließ er vor drei Jahren sogar die Steiermark, lebt seither in Grödig. „Damit können wir in einer Kaserne in Berchtesgaden trainieren, Innsbruck ist nahe und sobald die Bobbahn in Königssee wieder befahrbar ist, habe ich hier einen weiteren großen Vorteil.“
Sollte sich der Bob-Pilot für die Winterspiele qualifizieren, käme er erst ab 16. Feber zum Einsatz und damit in der letzten Olympia-Woche. „Die Eröffnungsfeier (am 6. Feber; Anm.) würde ich mir aber sicher nicht entgehen lassen und dann wohl nochmal für eine Woche nach Hause fahren, bevor es losgeht.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.