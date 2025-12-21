Vorteilswelt
Benefiz-Event in Graz

Turnier der Herzen! „Lions-Motto mehr als Spruch“

Steiermark
21.12.2025 12:30

Das Hallenfußball-Turnier der Legenden in Graz – organisiert vom Lions Club – geht heuer in seine sechste Auflage. Etliche Fußballstars vergangener Tage stehen am Parkett. Kein Geringerer als Toni Polster stellt sich beim Hallenzauber auch in den Dienst der guten Sache. 

Beim sechsten Benefiz-Hallenturnier des Lions Club Graz am 27. Dezember im Raiffeisen Sportpark kicken GAK, Sturm, Rapid, Austria, Bayern, St. Pauli und Co. für den guten Zweck. Mit dem Reinerlös wird Familien sowie notleidenden Kindern geholfen. Da sagt auch Legende Toni Polster nicht Nein – angeführt vom ehemaligen Top-Torschützen unserer Nationalmannschaft gehen die „Global Kickers“ in einem eigenen Show-Match aufs Parkett.

Andreas Cretnik (li.) und Oliver Wieser veranstalten das Benefiz-Turnier schon zum sechsten Mal.
Andreas Cretnik (li.) und Oliver Wieser veranstalten das Benefiz-Turnier schon zum sechsten Mal.(Bild: GEPA)

Dafür braucht’s starke Partner, wie die Steiermärkische Sparkasse. „Legenden des Fußballs treten für den guten Zweck an. Ehemalige Stars von Sturm, GAK, Bayern und dem kroatischen Nationalteam sorgen für unvergessliche Momente auf dem Spielfeld. Tore, Emotionen und Teamgeist stehen im Mittelpunkt – und das alles für ein gemeinsames Ziel: Menschen in Not zu helfen“, sagt Dr. Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied der Steiermärkischen.

Dr. Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied Steiermärkische Sparkasse
Dr. Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied Steiermärkische Sparkasse(Bild: Werner KRUG)
„Das Motto der Lions ’We serve’ ist mehr als ein Leitspruch. Es ist eine Haltung, die wir als Steiermärkische Sparkasse teilen. Wir glauben an Zusammenhalt und daran, dass Sport Brücken baut. Mit unserer Unterstützung möchten wir nicht nur ein spannendes Turnier ermöglichen, sondern auch Zuversicht schenken. Gemeinsam mit den Fans leisten wir einen Beitrag, um Hilfe dort anzubieten, wo sie gebraucht wird.“

