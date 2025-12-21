Turnier der Herzen! „Lions-Motto mehr als Spruch“

Das Hallenfußball-Turnier der Legenden in Graz – organisiert vom Lions Club – geht heuer in seine sechste Auflage. Etliche Fußballstars vergangener Tage stehen am Parkett. Kein Geringerer als Toni Polster stellt sich beim Hallenzauber auch in den Dienst der guten Sache.
Beim sechsten Benefiz-Hallenturnier des Lions Club Graz am 27. Dezember im Raiffeisen Sportpark kicken GAK, Sturm, Rapid, Austria, Bayern, St. Pauli und Co. für den guten Zweck. Mit dem Reinerlös wird Familien sowie notleidenden Kindern geholfen. Da sagt auch Legende Toni Polster nicht Nein – angeführt vom ehemaligen Top-Torschützen unserer Nationalmannschaft gehen die „Global Kickers“ in einem eigenen Show-Match aufs Parkett.
Dafür braucht’s starke Partner, wie die Steiermärkische Sparkasse. „Legenden des Fußballs treten für den guten Zweck an. Ehemalige Stars von Sturm, GAK, Bayern und dem kroatischen Nationalteam sorgen für unvergessliche Momente auf dem Spielfeld. Tore, Emotionen und Teamgeist stehen im Mittelpunkt – und das alles für ein gemeinsames Ziel: Menschen in Not zu helfen“, sagt Dr. Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied der Steiermärkischen.
„Das Motto der Lions ’We serve’ ist mehr als ein Leitspruch. Es ist eine Haltung, die wir als Steiermärkische Sparkasse teilen. Wir glauben an Zusammenhalt und daran, dass Sport Brücken baut. Mit unserer Unterstützung möchten wir nicht nur ein spannendes Turnier ermöglichen, sondern auch Zuversicht schenken. Gemeinsam mit den Fans leisten wir einen Beitrag, um Hilfe dort anzubieten, wo sie gebraucht wird.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.