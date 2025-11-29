Auch Toni lässt es für die gute Sache polstern

Trikot von Arnie

Zuckerl für Fans: Wer es als Gegner mit den Global Kickers von Legende Toni Polster, Torwart-Ikone Otto Konrad und Co. aufnehmen will, der kann sich bei der kürzlich gestarteten Aurena-Auktion einen Platz auf dem Parkett ersteigern. Neben dem Startplatz warten bei der Auktion exklusive Sport-Goodies wie ein signiertes Trikot unserer Nationalmannschaft, ein Sturm-Dress, unterschrieben von Tomi Horvat oder ein Original-Trikot von Marko Arnautovic von seinem Klub Roter Stern Belgrad mit Unterschrift! Worauf warten Sie noch? Spenden Sie mit, tun Sie mit Ihrem Startplatz viel Gutes. Aurena spendet selbst die jeweilige Auktionsgebühr für den guten Zweck.