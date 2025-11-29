Auch Toni lässt es für die gute Sache polstern

Das Hallenfußball-Turnier der Legenden in Graz– organisiert vom Lions Club – wird noch legendärer als gewohnt! Kein Geringerer als Toni Polster stellt sich beim Hallenzauber ebenfalls in den Dienst der guten Sache. Mit der „Krone“ sind Sie live dabei. Außerdem gibt‘s bei der Aurena-Auktion Preise zu gewinnen, bei denen sich sogar das Christkind schwertut.
„Wir werden eine Truppe zusammenstellen, die Ihresgleichen sucht“, rührt Toni Polster die Werbetrommel für den ausverkauften Grazer Hallenzauber, der heuer am 27. Dezember (Einlasse ab 14, Start um 15 Uhr) im Raiffeisen Sportpark über die Bühne geht. Zum insgesamt sechsten Mal organisieren die Veranstalter Oliver Wieser und Andreas Cretnik das Benefiz-Spektakel der ehemaligen Fußballstars, dessen Erlös bedürftigen Familien sowie notleidenden und kranken Kindern zugutekommt. Da sagt auch Legende Toni Polster nicht Nein – angeführt vom ehemaligen Top-Torschützen unserer Nationalmannschaft gehen die „Global Kickers“ in einem eigenen Show-Match aufs Parkett – wie Toni „Doppelpack“ im Video (siehe unten) erklärt.
Trikot von Arnie
Zuckerl für Fans: Wer es als Gegner mit den Global Kickers von Legende Toni Polster, Torwart-Ikone Otto Konrad und Co. aufnehmen will, der kann sich bei der kürzlich gestarteten Aurena-Auktion einen Platz auf dem Parkett ersteigern. Neben dem Startplatz warten bei der Auktion exklusive Sport-Goodies wie ein signiertes Trikot unserer Nationalmannschaft, ein Sturm-Dress, unterschrieben von Tomi Horvat oder ein Original-Trikot von Marko Arnautovic von seinem Klub Roter Stern Belgrad mit Unterschrift! Worauf warten Sie noch? Spenden Sie mit, tun Sie mit Ihrem Startplatz viel Gutes. Aurena spendet selbst die jeweilige Auktionsgebühr für den guten Zweck.
Mit der „Krone“ live dabei
Wer im Vorfeld beim rasch ausverkauften Turnier nicht schnell genug war, der hat vielleicht mithilfe der „Krone“ Glück. Denn wir verlosen 20 x 2 Sitzplätze sowie 3x2 „VIP-Tickets Silber“ für das sechste Benefiz-Hallenfußballturnier der Legenden. Auf die glücklichen Gewinner der VIP-Tickets warten ein separater Bereich, Bier, Wein und alkoholfreie Getränke sowie Schmackhaftes von Burgern, über Schnitzelsemmeln bis hin zu Pizzastangerl. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 8. Dezember.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer-Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.