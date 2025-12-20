Alternative for Tyrol
Dornauer probably engaged and soon with his own list
The red rebel Georg Dornauer is not letting up. If he is expelled from the SPÖ, the dazzling Tyrolean is apparently considering founding his own list called Alternative for Tyrol (AFT). Even more concrete, however, are his wedding plans with Eva Schütz. They are due to tie the knot in June.
The celebrity couple Georg Dornauer and Eva Schütz were last seen happily tying the knot in public at the mega party of the young former chancellor Sebastian Kurz (ÖVP). The still dazzling member of parliament from Tyrol was often asked about his future in politics at the political Christmas party.
There was even smiling speculation about founding his own list, the Alternative for Tyrol (AFT, based on the German AFD). A possibility that Dornauer at least does not rule out. However, the couple's private plans are likely to be very concrete. According to well-informed sources, the wedding bells are set to ring in June.
Criticism due to absence
Meanwhile, Dornauer is also facing criticism for allegedly being absent from the state parliament. The media are reporting uproar from "all parties". Dornauer, who had been expelled from the SPÖ, had hardly been seen during the all-important budget state parliament. And Dornauer was actually at the office Christmas party of former ÖVP Chancellor and now entrepreneur Sebastian Kurz.
