Letzter Adventsamstag: Handel erfreut über Zulauf

Der letzte Samstag vor Weihnachten ist im Handel traditionell einer der stärksten Tage des ganzen Jahres. In Graz scheint die Frequenz aufzuholen. Spielekonsolen verkaufen sich besonders gut.
Positive Nachrichten aus dem steirischen Handel überbringt Spartenobmann Gerhard Wohlmuth Samstagmittag: „Es schaut gut aus. Wir sind zuversichtlich, das Vorjahr übertreffen zu können.“ Nachdem der Advent zunächst schleppend angelaufen war, atmet die Wirtschaft auf. Einnahmen in Höhe von 310 Millionen Euro erwartet die Kammer alleine in der Steiermark, 87 Prozent gaben an, Geschenke kaufen zu wollen. „Die Leute kaufen bewusst und regional“, sagt Wohlmuth.
„Die Garage ist voll und die Leute tragen viele Sackerl“, beschreibt Centermanager Christian Trampus die Situation im LCS Leoben. „Für die großen Geschenke ist heute ein wichtiger Tag, am Montag und Dienstag werden viele noch Kleinigkeiten besorgen.“ Gutscheine im Gesamtwert von 3,7 Millionen Euro verkauft man in Leoben jährlich. „Deswegen wird auch der 27. Dezember ein starker Tag werden.“
Frequenz in der Innenstadt holt auf
Kastner-und-Öhler-Chef Martin Wäg spricht am Samstagnachmittag von „viel Frequenz“ und einem der stärksten Verkaufstage des Jahres. In der Innenstadt holten die zunächst schwächeren Besucherzahlen ersten Schätzungen nach auf, genaue Bilanzen fehlen allerdings noch. „Mit Montag und Dienstag als Einkaufstage vor dem Fest fällt Weihnachten für den Handel heuer günstig“, sagt Wäg.
Unsere Parkplätze waren am Samstag alle voll, es war das perfekte Wetter für Weihnachtsshopping. Durch vier neue Shops verzeichnen wir erhebliche Steigerungen.
Maria Prims, Centermanagerin ELI Liezen
Bild: einszueins/ELI Liezen
Spielekonsolen liegen heuer im Trend
Was kaufen die Steirerinnen und Steirer heuer besonders gern? „Gutscheine sind ein Renner“, sagt Wohlmuth. „Davon profitieren die Händler, weil bei jedem Gutschein zwischen 12 und 14 Prozent mehr ausgegeben werden als die ursprüngliche Summe.“ Bei vielen Familien liegen heuer Spielekonsolen unter dem Christbaum.
Im Grazer Murpark weiß man, dass bei den Haushaltsprodukten Airfryer, also Heißluftfritteusen, im Trend liegen. Für die Sportlichen dürfen es Ski- und Eislaufausrüstungen sein, für die Modischen Winterstiefel, allen voran von Ugg, für die Genießer hochwertige Weine, Sekt und Champagner. Und bei Kastner und Öhler ist es der Home-Bereich, der sich gut verkauft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.