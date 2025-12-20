Vorteilswelt
Letzter Adventsamstag: Handel erfreut über Zulauf

Steiermark
20.12.2025 19:00
Volle Grazer Herrengasse im Nebelwetter: Viele erledigten am Samstag Weihnachtseinkäufe.
Volle Grazer Herrengasse im Nebelwetter: Viele erledigten am Samstag Weihnachtseinkäufe.(Bild: Jürgen Fuchs)

Der letzte Samstag vor Weihnachten ist im Handel traditionell einer der stärksten Tage des ganzen Jahres. In Graz scheint die Frequenz aufzuholen. Spielekonsolen verkaufen sich besonders gut.

Positive Nachrichten aus dem steirischen Handel überbringt Spartenobmann Gerhard Wohlmuth Samstagmittag: „Es schaut gut aus. Wir sind zuversichtlich, das Vorjahr übertreffen zu können.“ Nachdem der Advent zunächst schleppend angelaufen war, atmet die Wirtschaft auf. Einnahmen in Höhe von 310 Millionen Euro erwartet die Kammer alleine in der Steiermark, 87 Prozent gaben an, Geschenke kaufen zu wollen. „Die Leute kaufen bewusst und regional“, sagt Wohlmuth.

„Die Garage ist voll und die Leute tragen viele Sackerl“, beschreibt Centermanager Christian Trampus die Situation im LCS Leoben. „Für die großen Geschenke ist heute ein wichtiger Tag, am Montag und Dienstag werden viele noch Kleinigkeiten besorgen.“ Gutscheine im Gesamtwert von 3,7 Millionen Euro verkauft man in Leoben jährlich. „Deswegen wird auch der 27. Dezember ein starker Tag werden.“

Viele Sackerl: Der Handel erwartet 310 Millionen Euro Umsatz alleine in der Steiermark
Viele Sackerl: Der Handel erwartet 310 Millionen Euro Umsatz alleine in der Steiermark(Bild: Jürgen Fuchs)
In der Grazer Innenstadt war am Samstag viel los.
In der Grazer Innenstadt war am Samstag viel los.(Bild: Jürgen Fuchs)
Viele erledigten im trüben Grazer Wetter ihre Weihnachtseinkäufe.
Viele erledigten im trüben Grazer Wetter ihre Weihnachtseinkäufe.(Bild: Jürgen Fuchs)
Im Kastner und Öhler gab es „viel Frequenz“, sagt Chef Martin Wäg.
Im Kastner und Öhler gab es „viel Frequenz“, sagt Chef Martin Wäg.(Bild: Jürgen Fuchs)

Frequenz in der Innenstadt holt auf
Kastner-und-Öhler-Chef Martin Wäg spricht am Samstagnachmittag von „viel Frequenz“ und einem der stärksten Verkaufstage des Jahres. In der Innenstadt holten die zunächst schwächeren Besucherzahlen ersten Schätzungen nach auf, genaue Bilanzen fehlen allerdings noch. „Mit Montag und Dienstag als Einkaufstage vor dem Fest fällt Weihnachten für den Handel heuer günstig“, sagt Wäg.

Zitat Icon

Unsere Parkplätze waren am Samstag alle voll, es war das perfekte Wetter für Weihnachtsshopping. Durch vier neue Shops verzeichnen wir erhebliche Steigerungen.

Maria Prims, Centermanagerin ELI Liezen

Bild: einszueins/ELI Liezen

Spielekonsolen liegen heuer im Trend
Was kaufen die Steirerinnen und Steirer heuer besonders gern? „Gutscheine sind ein Renner“, sagt Wohlmuth. „Davon profitieren die Händler, weil bei jedem Gutschein zwischen 12 und 14 Prozent mehr ausgegeben werden als die ursprüngliche Summe.“ Bei vielen Familien liegen heuer Spielekonsolen unter dem Christbaum.

Lesen Sie auch:
Das Weihnachtsgeschäft ist essentiell für den Handel. 
310 Millionen Euro
Handel blickt optimistisch aufs Weihnachtsgeschäft
19.11.2025

Im Grazer Murpark weiß man, dass bei den Haushaltsprodukten Airfryer, also Heißluftfritteusen, im Trend liegen. Für die Sportlichen dürfen es Ski- und Eislaufausrüstungen sein, für die Modischen Winterstiefel, allen voran von Ugg, für die Genießer hochwertige Weine, Sekt und Champagner. Und bei Kastner und Öhler ist es der Home-Bereich, der sich gut verkauft.

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
