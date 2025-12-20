Letzter Adventsamstag: Handel erfreut über Zulauf

Im Grazer Murpark weiß man, dass bei den Haushaltsprodukten Airfryer, also Heißluftfritteusen, im Trend liegen. Für die Sportlichen dürfen es Ski- und Eislaufausrüstungen sein, für die Modischen Winterstiefel, allen voran von Ugg, für die Genießer hochwertige Weine, Sekt und Champagner. Und bei Kastner und Öhler ist es der Home-Bereich, der sich gut verkauft.