Tick, tack! Jetzt naht die Sturm-Entscheidung

Maximilian Senft: Eine oberösterreichische Zeitung brachte den Ried-Coach als Kandidaten ins Spiel. Der Wiener führte Ried zurück in die Bundesliga, wo man nach einem guten Herbst als Sechster überwintert. Doch der 36-Jährige hat eine Ausstiegsklausel der anderen Art. Er hat keine festgesetzte Summe in seinem Vertrag verankert, stattdessen kann Senft bei einem Angebot erst nach einigen Monaten den Klub verlassen.