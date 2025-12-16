Tirolerin (89) übergab Betrügern hohe Summe

Kein Tag ohne solche oder ähnliche Fälle in Tirol: Eine betagte Einheimische wurde am Dienstag von Unbekannten am Telfon kontaktiert, weil ein Angehöriger angeblich einen Unfall hatte. Eine Kaution sei zu zahlen. Das Verhängnis nahm seinen Lauf . . .
Am Dienstag gegen 13.30 Uhr wurde die 89-jährige Oberländern via Telefon von einer bislang unbekannten Täterin, die sich als Polizistin ausgab, kontaktiert und über einen angeblichen Unfall mit Angehörigenbeteiligung und erforderlicher Kaution getäuscht.
Zuerst „Polizistin“, dann ein zweiter Anruf
Durch ein zweites Telefonat, bei dem sich die Täterschaft als Staatsanwalt ausgab, wurde die 89-Jährige gegen 15 Uhr in Haiming zur Übergabe von Bargeld an eine bislang unbekannte männliche Person verleitet. Der 89-Jährigen entstand ein Schaden in der Höhe eines niederen fünfstelligen Eurobetrages – also mehr als 10.000 Euro.
Nur vage Beschreibung liegt vor
Das Opfer konnte den Mann, dem sie das Geld übergeben hatte, nur ungenau beschreiben. Demnach war er schmal, 1,80 bis 1,90 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare und keinen Bart. Der Mann war dunkel gekleidet.
Die Bevölkerung wird gebeten, zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Silz unter 059133/7107-100 zu richten.
