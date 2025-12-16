Tirolerin (89) übergab Betrügern hohe Summe

Zuerst „Polizistin“, dann ein zweiter Anruf

Durch ein zweites Telefonat, bei dem sich die Täterschaft als Staatsanwalt ausgab, wurde die 89-Jährige gegen 15 Uhr in Haiming zur Übergabe von Bargeld an eine bislang unbekannte männliche Person verleitet. Der 89-Jährigen entstand ein Schaden in der Höhe eines niederen fünfstelligen Eurobetrages – also mehr als 10.000 Euro.

Nur vage Beschreibung liegt vor

Das Opfer konnte den Mann, dem sie das Geld übergeben hatte, nur ungenau beschreiben. Demnach war er schmal, 1,80 bis 1,90 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare und keinen Bart. Der Mann war dunkel gekleidet.