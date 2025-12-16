Skifahrer stürzte rund 20 Meter in Bachbett ab

Vater wurde Zeuge des Absturzes

Der Mann kam dabei zu Sturz und schließlich in einem ca. 20 Meter unterhalb der Piste befindlichen Bachbett mit erheblichen Verletzungen zu liegen. Sein Vater setzte die Rettungsketten in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Verletzte von der Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Taus geborgen und anschließend in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.