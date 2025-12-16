Vorteilswelt
Unfall im Zillertal

Skifahrer stürzte rund 20 Meter in Bachbett ab

Tirol
16.12.2025 18:30
Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber geborgen.
Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber geborgen.(Bild: Christof Birbaumer)

Der beginnende Gästeansturm und kaum vorhandener Schnee außerhalb der Pisten dürfte die Unfallhäufigkeit auf Tirols Bergen in der kommenden Zeit erhöhen: So verunglückte am Montag im Zillertal ein junger Däne, sein Vater wurde Zeuge.

0 Kommentare

Der 26-jährige Däne hielt sich am Montag mit seinem Vater zum Skifahren am Horberg in Schwendau auf. Gegen 9:40 Uhr fuhr der junge Urlauber auf einer rot markierten Piste talwärts, als er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Schier verlor und über die Piste hinaus geriet.

Vater wurde Zeuge des Absturzes
Der Mann kam dabei zu Sturz und schließlich in einem ca. 20 Meter unterhalb der Piste befindlichen Bachbett mit erheblichen Verletzungen zu liegen. Sein Vater setzte die Rettungsketten in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Verletzte von der Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Taus geborgen und anschließend in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
