Skifahrer stürzte rund 20 Meter in Bachbett ab

Der beginnende Gästeansturm und kaum vorhandener Schnee außerhalb der Pisten dürfte die Unfallhäufigkeit auf Tirols Bergen in der kommenden Zeit erhöhen: So verunglückte am Montag im Zillertal ein junger Däne, sein Vater wurde Zeuge.
Der 26-jährige Däne hielt sich am Montag mit seinem Vater zum Skifahren am Horberg in Schwendau auf. Gegen 9:40 Uhr fuhr der junge Urlauber auf einer rot markierten Piste talwärts, als er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Schier verlor und über die Piste hinaus geriet.
Vater wurde Zeuge des Absturzes
Der Mann kam dabei zu Sturz und schließlich in einem ca. 20 Meter unterhalb der Piste befindlichen Bachbett mit erheblichen Verletzungen zu liegen. Sein Vater setzte die Rettungsketten in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Verletzte von der Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Taus geborgen und anschließend in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.