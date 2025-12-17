Rücktritts-Rückzüge: Polit-Tohuwabohu im Marchfeld

„Rücktritte vom Rücktritt“ und fehlende Angelobungs-Kandidaten sorgten für jede Menge Chaos in der Politik-Landschaft von Obersiebenbrunn: Die Liste „Seehofer-ÖVP“ (6) sowie LOS (2 von 19 Mandaten) hatten mit dem kompletten Rückzug aus dem Gemeinderat Neuwahlen erzwingen wollen. Das Blatt wendete sich allerdings, da fünf „Abtrünnige“ offenbar Geschmack an den frei gewordenen Mandaten zeigten – mit einer überraschenden Kehrtwende auf die nun freien Mandate im Gemeinderat.
„Rücktritte vom Rücktritt“ samt Tohuwabohu im Gemeinderat von Obersiebenbrunn: Die Liste „Seehofer-ÖVP“ (6) sowie LOS (2 von 19 Mandaten) hatten mit dem kompletten Rückzug aus dem Gemeinderat Neuwahlen erzwingen wollen. Dann scherten aber fünf Parteigelistete plötzlich aus und wollten die nun frei gewordenen Gemeinderatssitze doch besetzen: Somit wäre die notwendige Mehrheit damit obsolet (das SPÖ-Arbeitsübereinkommen hat elf Sitze).
Entscheidende Angelobung: Drei von fünf waren entschuldigt
Am Montagabend war es dann so weit – aber anders als gedacht: Denn nur zwei der vom Rücktritt zurückgetretenen Politiker erschienen zur Gemeinderatssitzung, drei meldeten sich krank bzw. an der Teilnahme verhindert.
Waren „Sitzungs-Schwänzer“ wieder umgepolt worden?
Bürgermeister Herbert Porsch gelobte die zwei erschienenen „Abtrünnigen“ freilich liebend gerne an, mit nur knapper Zweidrittel-Mehrheit war damit eine Neuwahl aber vom Tisch. „Und Nachgespräche sind sehr positiv verlaufen“, betonte Porsch auf „Krone“-Anfrage mit Nachdruck. Über abermals neue „Tendenzen“ der ferngebliebenen Rücktritts-Rückzieher herrscht noch Unklarheit. Dass ein als krank gemeldeter Kandidat angeblich pumperlgsund in seinem Auto gesichtet worden ist, könnte zwar ein bzw.das fehlende entscheidende Tüpfel auf dem i gewesen sein – für die ohnehin komplexe Polit-Posse aber dann doch von marginaler Bedeutung.
Warum die ÖVP-Liste Ortspolitik nicht mehr mittragen wollte
Der Ex-Listenchef Walter Josef Seehofer begründet aber seinen Absprung: „Von 700.000 Euro in der Amtskasse bei Übergabe dürfte nicht mehr viel da sein – warum will der Ortschef nun Ausgliederungen in eine GmbH und unser Wasser an die EVN verscherbeln ?“
