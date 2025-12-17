Rücktritts-Rückzüge: Polit-Tohuwabohu im Marchfeld

Entscheidende Angelobung: Drei von fünf waren entschuldigt

Am Montagabend war es dann so weit – aber anders als gedacht: Denn nur zwei der vom Rücktritt zurückgetretenen Politiker erschienen zur Gemeinderatssitzung, drei meldeten sich krank bzw. an der Teilnahme verhindert.

Waren „Sitzungs-Schwänzer“ wieder umgepolt worden?

Bürgermeister Herbert Porsch gelobte die zwei erschienenen „Abtrünnigen“ freilich liebend gerne an, mit nur knapper Zweidrittel-Mehrheit war damit eine Neuwahl aber vom Tisch. „Und Nachgespräche sind sehr positiv verlaufen“, betonte Porsch auf „Krone“-Anfrage mit Nachdruck. Über abermals neue „Tendenzen“ der ferngebliebenen Rücktritts-Rückzieher herrscht noch Unklarheit. Dass ein als krank gemeldeter Kandidat angeblich pumperlgsund in seinem Auto gesichtet worden ist, könnte zwar ein bzw.das fehlende entscheidende Tüpfel auf dem i gewesen sein – für die ohnehin komplexe Polit-Posse aber dann doch von marginaler Bedeutung.