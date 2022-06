Rücktrittswelle in Gemeinde wird Betrugsfall

Was ist los in Obersiebenbrunn? Das fragt sich nicht nur ÖVP-Bürgermeister Walter Seehofer, sondern auch seine Koalitionspartner von örtlichen Bürgerlisten. Alle drei waren nun in der schwarzen Parteizentrale an der Traisen zu Gast, die Vorwürfe, die sie im Gepäch haben, wiegen schwer. Wie berichtet, hatten zwei Gemeinderäte der ÖVP vor einer Woche ihre Mandate zurückgelegt. „Aus Zeitgründen“, wie der Ortschef betont. Ihre Nachfolger aus den eigenen Reihen werden am kommenden Sonntag angelobt.