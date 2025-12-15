Bombendrohung! Berufsschule wurde evakuiert

Rapid-Krise: „Das war ja ein Signal von Kulovits“
„Krone oder Kasperl“
Kurz nach Schulbeginn herrschte Montagfrüh riesige Aufregung in St. Pölten. Im E-Mail-Posteingang der Landesberufsschule war eine anonyme Bombendrohung eingegangen. Die Bildungsstätte wurde sofort geräumt.
Abgeschickt worden war die Drohung von einer anonymen Mail-Adresse. „Sie enthielt einen islamistischen Hintergrund. Wir haben uns für eine sofortige Evakuierung entschieden“, heißt es seitens der Bildungsdirektion.
Schüler an sichere Orte geleitet
Gemäß Notfallplan wurden die Schüler ins Freie und an sichere Orte geleitet. Wenig später war schon die Polizei vor Ort. Aktuell wird das Gebäude nach möglichen Sprengstoffen untersucht. Die Bildungsdirektion rechnet damit, dass die Schüler in den Mittagsstunden wieder zurück ins Gebäude können.
