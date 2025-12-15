Bombendrohung! Berufsschule wurde evakuiert

Schüler an sichere Orte geleitet

Gemäß Notfallplan wurden die Schüler ins Freie und an sichere Orte geleitet. Wenig später war schon die Polizei vor Ort. Aktuell wird das Gebäude nach möglichen Sprengstoffen untersucht. Die Bildungsdirektion rechnet damit, dass die Schüler in den Mittagsstunden wieder zurück ins Gebäude können.