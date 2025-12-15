Vorteilswelt
Sitzt in Justizanstalt

Für Einbrecherbande klickten die Handschellen

Tirol
15.12.2025 10:58
(Bild: Christof Birbaumer)

Dem Hinweis eines aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass für eine chilenische Einbrecherbande in Vorarlberg die Handschellen klickten. In der Tiroler Landeshauptstadt hatte der Mann den Coup beobachtet, sofort Alarm geschlagen und sich das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs notiert.

Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Dienstagabend in der Vorwoche. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete in Innsbruck, wie zwei Unbekannte in eine Wohnung einbrechen wollten. Der Nachbar sprach die Einbrecher an, woraufhin diese die Flucht ergriffen. „Von dem Zeugen konnte das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs notiert werden. In weiterer Folge ergriff das Landeskriminalamt Maßnahmen, welche zu einer Festnahme führten“, so die Ermittler.

Bei einer Hausdurchsuchung in einer angemieteten Wohnung in Deutschland fanden die Beamten Diebesgut und andere Beweismittel.

Ein Sprecher der Polizei

Festnahme erfolgte in Vorarlberg
Konkret klickten für vier Chilenen im Alter von 26, 33, 34 und 47 Jahren die Handschellen. Die Festnahme erfolgte durch Beamte des Landeskriminalamtes Vorarlberg. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die vierköpfige Bande für einen weiteren Einbruch in Innsbruck und zwei Einbrüche in Vorarlberg (in Lochau und Bregenz) verantwortlich ist. Bei einer Hausdurchsuchung in einer angemieteten Wohnung in Deutschland fanden die Beamten Diebesgut und andere Beweismittel.

Bande sitz in Justizanstalt
„Die Beschuldigten wurden zu den Tathandlungen befragt, wobei in einem Fall ein vollumfängliches Geständnis, in einem Fall ein Teilgeständnis abgelegt und in zwei Fällen eine Tatbeteiligung in Abrede gestellt wurde.“ Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung aller Beschuldigten in die Justizanstalt Feldkrich an.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
