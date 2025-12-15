Für Einbrecherbande klickten die Handschellen

Festnahme erfolgte in Vorarlberg

Konkret klickten für vier Chilenen im Alter von 26, 33, 34 und 47 Jahren die Handschellen. Die Festnahme erfolgte durch Beamte des Landeskriminalamtes Vorarlberg. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die vierköpfige Bande für einen weiteren Einbruch in Innsbruck und zwei Einbrüche in Vorarlberg (in Lochau und Bregenz) verantwortlich ist. Bei einer Hausdurchsuchung in einer angemieteten Wohnung in Deutschland fanden die Beamten Diebesgut und andere Beweismittel.