Für Einbrecherbande klickten die Handschellen

Dem Hinweis eines aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass für eine chilenische Einbrecherbande in Vorarlberg die Handschellen klickten. In der Tiroler Landeshauptstadt hatte der Mann den Coup beobachtet, sofort Alarm geschlagen und sich das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs notiert.
Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Dienstagabend in der Vorwoche. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete in Innsbruck, wie zwei Unbekannte in eine Wohnung einbrechen wollten. Der Nachbar sprach die Einbrecher an, woraufhin diese die Flucht ergriffen. „Von dem Zeugen konnte das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs notiert werden. In weiterer Folge ergriff das Landeskriminalamt Maßnahmen, welche zu einer Festnahme führten“, so die Ermittler.
Bei einer Hausdurchsuchung in einer angemieteten Wohnung in Deutschland fanden die Beamten Diebesgut und andere Beweismittel.
Ein Sprecher der Polizei
Festnahme erfolgte in Vorarlberg
Konkret klickten für vier Chilenen im Alter von 26, 33, 34 und 47 Jahren die Handschellen. Die Festnahme erfolgte durch Beamte des Landeskriminalamtes Vorarlberg. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die vierköpfige Bande für einen weiteren Einbruch in Innsbruck und zwei Einbrüche in Vorarlberg (in Lochau und Bregenz) verantwortlich ist. Bei einer Hausdurchsuchung in einer angemieteten Wohnung in Deutschland fanden die Beamten Diebesgut und andere Beweismittel.
Bande sitz in Justizanstalt
„Die Beschuldigten wurden zu den Tathandlungen befragt, wobei in einem Fall ein vollumfängliches Geständnis, in einem Fall ein Teilgeständnis abgelegt und in zwei Fällen eine Tatbeteiligung in Abrede gestellt wurde.“ Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung aller Beschuldigten in die Justizanstalt Feldkrich an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.