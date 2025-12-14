NHL - Ice Hockey
Rossi makes winning debut for Vancouver Canucks
Two days after his transfer, Marco Rossi has celebrated a successful debut with the Vancouver Canucks!
The Canucks won 2:1 (2:0,0:1,0:0) with the 24-year-old from Vorarlberg against the New Jersey Devils in the North American Ice Hockey League NHL on Sunday. On his comeback after a month-long injury layoff, Rossi hit the bar once (26th) and was partly responsible for the efficient and decisive power play of the league's bottom team.
Rossi led the first line as center with wingers Jake DeBrusk and Brock Boeser and was used in the first powerplay formation. It got the Canucks off to a dream start, with DeBrusk scoring after 61 seconds. Coach Adam Foote's team also capitalized on the second power play.
Defenseman Zeev Buium, who had joined Rossi and Liam Öhgren from Minnesota as part of the transfer of Quinn Hughes, hit Devils defenseman Brenden Dillon with his shot, from which the puck bounced into the goal (7th). Rossi had won both bullies after the penalties and thus ensured that the Canucks were able to exert pressure immediately when they were outnumbered.
Rossi's stick shot
Shortly after Luke Hughes (25) scored the tying goal, Rossi was only centimeters away from scoring his fifth goal of the season on a stick shot (26). The Devils then piled on the pressure, but were unable to beat goalkeeper Thatcher Demko. For Rossi, who wears number 93 for the Canucks, it was not only his debut for Vancouver, but also a comeback. The forward had been sidelined since then due to a lower-body injury suffered on November 11.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
