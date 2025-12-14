Rossi makes winning debut for Vancouver Canucks

Rossi's stick shot

Shortly after Luke Hughes (25) scored the tying goal, Rossi was only centimeters away from scoring his fifth goal of the season on a stick shot (26). The Devils then piled on the pressure, but were unable to beat goalkeeper Thatcher Demko. For Rossi, who wears number 93 for the Canucks, it was not only his debut for Vancouver, but also a comeback. The forward had been sidelined since then due to a lower-body injury suffered on November 11.