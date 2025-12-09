Irrer Notfallplan! Routinier soll Colts retten

Die Indianapolis Colts hatten quasi schon fix mit den Play-offs geplant, nach dem Achillessehnenriss von Quarterback Daniel Jones scheint die Saison aber zum Scheitern verurteilt. Nun entwarf das Team um Bernhard Raimann einen verzweifelten Notfallplan: Ex-Star Philip Rivers soll das Jahr noch retten.
Jahrelang war er einer der besten Quarterbacks seiner Ära, sorgte mit seinen Kanonenwürfen für Staunen unter den Fans und ist in vielen Rekordlisten der National Football League ganz weit vorne zu finden. Jetzt soll Philip Rivers den verletzten Daniel Jones als Spielmacher ersetzen. Der Haken? Der mittlerweile 44-Jährige ist seit bereits fünf Jahren im Ruhestand...
Seine letzte Saison hatte Rivers 2020 gespielt, eben für die Indianapolis Colts. Bereits damals hatte der langjährige Chargers-Quarterback nicht mehr an frühere Leistungen anzuknüpfen vermocht. Insofern kann man sein mögliches Engagement nur als Verzweiflungsplan einstufen. Doch es ist Fakt, dass die Colts Rivers bereits zum Training einluden.
Keine Alternativen auf dem Markt
Was auch daran liegt, dass für das Team um den Österreicher Bernhard Raimann die Alternativen sehr begrenzt sind. Dass es mit Rookie Riley Leonard nicht mehr mit den Play-offs klappen kann, zeigte sich beim Spiel gegen Jacksonville, als er nach einem Viertel für den verletzt ausgeschiedenen Jones übernahm. Der eigentliche zweite Colts-Quarterback Anthony Richardson hatte sich bereits zu Saisonbeginn verletzt, brauchbare Alternativen auf dem Markt gibt es kaum.
Die Chancen von Indianapolis auf die Play-offs sind so oder so mittlerweile gering. Nachdem sie mit sieben Siegen in acht Spielen gestartet waren, stehen sie nun bei einer 8:5-Bilanz, haben vier weitere schwierige Gegner vor sich.
Zu hoch gepokert
Dabei hatten sie vor wenigen Wochen noch Star-Verteidiger Sauce Gardner geholt, mit zwei künftigen Erst-Runden-Picks teuer für ihn gezahlt, weil die Vereinsführung diese Saison Chancen gesehen hatte, sogar um den Superbowl-Titel mitzuspielen. Der Schuss ging nach hinten los. Und auch für Gardner ist mittlerweile nach einer Hüftverletzung die Saison vorbei...
