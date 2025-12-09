Irrer Notfallplan! Routinier soll Colts retten

Keine Alternativen auf dem Markt

Was auch daran liegt, dass für das Team um den Österreicher Bernhard Raimann die Alternativen sehr begrenzt sind. Dass es mit Rookie Riley Leonard nicht mehr mit den Play-offs klappen kann, zeigte sich beim Spiel gegen Jacksonville, als er nach einem Viertel für den verletzt ausgeschiedenen Jones übernahm. Der eigentliche zweite Colts-Quarterback Anthony Richardson hatte sich bereits zu Saisonbeginn verletzt, brauchbare Alternativen auf dem Markt gibt es kaum.