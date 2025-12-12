Vorteilswelt
Diversion overturned

Wöginger back in court: “Remain club chairman”

Nachrichten
12.12.2025 10:25
ÖVP party chairman August Wöginger
ÖVP party chairman August Wöginger(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

On Wednesday, the Higher Regional Court in Linz overturned the diversion for ÖVP party chairman August Wöginger, so the post shake-up trial will be reopened. Wöginger himself continues to see himself as blameless, saying that he only accepted the diversion in order to "quickly return to his work". He has no intention of resigning: "Of course I will remain club chairman!"

Wöginger had been accused of abusing his official powers; the ÖVP party leader had finally been granted a diversion in the "post haggling case". The Economic and Corruption Prosecutor's Office (WKStA) then lodged a complaint, which was upheld. 

At a press conference alongside his lawyer on Friday, Wöginger made a point in the direction of the anti-corruption fighters and the judiciary: "I am surprised that the Higher Regional Court is now overturning what was offered to me by the court itself. The WKStA also agreed to the diversion at the time. Nevertheless, the appeal was lodged."

Wöginger was convinced that he would ultimately emerge from the trial as a blameless man: "I have done nothing wrong." So why did he accept diversion, which requires the acceptance of responsibility for an offense? "In order to be able to devote myself to my work as party chairman as quickly as possible."

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
