Nur wenige Anzeigen

Polizei mit positiver Bilanz nach Serben-Gastspiel

Steiermark
12.12.2025 09:39
Die Fans von Roter Stern Belgrad zeigten sich in Graz von ihrer besseren Seite, die Polizei ...
Die Fans von Roter Stern Belgrad zeigten sich in Graz von ihrer besseren Seite, die Polizei hatte alles im Griff.(Bild: Christian Jauschowetz)

Der SK Sturm hat das Match in der Europa League gegen Roter Stern Belgrad 0:1 verloren, die Polizei hat am Donnerstag aber „gewonnen“. Die gefürchteten serbischen Fans zeigten sich in Graz fast schon lammfromm.

0 Kommentare

Die Befürchtungen vor dem Gastspiel von Roter Stern Belgrad in Graz waren groß. Die Anhänger des serbischen Rekordmeisters haben sich über die Jahre einen zweifelhaften Ruf erarbeitet, können vielfach bestenfalls „erlebnisorientiert“ bezeichnet werden. Die Polizei rückte am Donnerstag deshalb mit einem Großaufgebot aus – von Wasserwerfern über Hubschrauber bis Drohnen war quasi alles im Einsatz.

Die serbischen Fans zogen zwar lautstark und in großer Zahl durch Graz, die befürchteten ...
Die serbischen Fans zogen zwar lautstark und in großer Zahl durch Graz, die befürchteten Ausschreitungen blieben aber aus.(Bild: Christian Jauschowetz)

Doch schon tagsüber zeigten sich die Anhänger vom Balkan von ihrer besten Seite. Und auch nach dem Spiel blieb‘s großteils ruhig, wie Polizei-Sprecher Fritz Grundnig gegenüber der „Krone“ bestätigte: „Es hat eine Anzeige wegen Körperverletzung gegeben und mehrere wegen Sachbeschädigungen – aber großteils ist alles ruhig abgelaufen.“

Geduld brauchten allerdings viele Autofahrer in der Nacht auf der A2 in Richtung Wien. Rund 300 serbische Pkw bildeten da einen Konvoi und feierten den Sieg, es kam immer wieder zur Staubildung. „Aber ein Unfall ist zum Glück nicht passiert“, sagt Grundnig.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Steiermark

