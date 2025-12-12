Polizei mit positiver Bilanz nach Serben-Gastspiel

Die Befürchtungen vor dem Gastspiel von Roter Stern Belgrad in Graz waren groß. Die Anhänger des serbischen Rekordmeisters haben sich über die Jahre einen zweifelhaften Ruf erarbeitet, können vielfach bestenfalls „erlebnisorientiert“ bezeichnet werden. Die Polizei rückte am Donnerstag deshalb mit einem Großaufgebot aus – von Wasserwerfern über Hubschrauber bis Drohnen war quasi alles im Einsatz.