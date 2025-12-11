LIVE: Will Rapid finally score again today?

Rapid's last home game of this calendar year will take place today under special circumstances. Ahead of the clash with Omonia Nicosia in the Conference League, the Hütteldorfer have suffered four defeats and six games without a win in a row - fan discontent is growing, as was recently seen in the 1:2 home draw against Ried. Interim coach Stefan Kulovits is hoping for the first point in this league phase and a small step towards a turnaround.