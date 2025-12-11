European Cup TICKER
LIVE: Will Rapid finally score again today?
Fifth matchday in this year's Conference League season: SK Rapid host Omonia Nicosia. We report live (see below). The score is currently 0:1!
Here is the LIVETICKER:
Rapid's last home game of this calendar year will take place today under special circumstances. Ahead of the clash with Omonia Nicosia in the Conference League, the Hütteldorfer have suffered four defeats and six games without a win in a row - fan discontent is growing, as was recently seen in the 1:2 home draw against Ried. Interim coach Stefan Kulovits is hoping for the first point in this league phase and a small step towards a turnaround.
"We definitely want to get three points!"
By midday on Wednesday, 22,000 tickets had been sold for the match - 2,300 of them to supporters of the visitors. Having recently suffered three home defeats in a row, the aim this time is to satisfy the fans again. "We definitely want to get three points and will go into the game at full throttle, not half throttle," promised captain Matthias Seidl.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
