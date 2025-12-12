Zuerst stecken geblieben, dann in Unfall geraten

Es gibt Tage, an denen man besser im Bett bleiben sollte. Diese Redewendung traf am Mittwoch besonders auf den Lenker eines Transporters zu. Denn er brauchte binnen kurzer Zeit gleich zweimal die Hilfe der Feuerwehr St. Georgen am Ybbsfelde im Bezirk Amstetten (NÖ).
Zunächst war der Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Nichts ging mehr, der Wagen steckte mit den Rädern am Straßenrand fest. An ein Fortkommen ohne fremde Hilfe war nicht mehr zu denken. Die Florianis mussten anrücken und machten das Auto in kurzer Zeit wieder flott.
Zwei Unfälle hintereinander
Nur um wenig später wieder ausrücken zu müssen. Derselbe Transporter war nur unweit entfernt in einen Unfall verwickelt worden. Dieses Mal war allerdings seitlich und an der Hinterachse demoliert, die Kameraden mussten den Lieferwagen dieses Mal bergen.
