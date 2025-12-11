The line-up: How Rapid start against Omonia

Rapid's last home game of the calendar year takes place today under special circumstances. Ahead of the clash with Omonia Nicosia in the Conference League, the Hütteldorfer are on a run of four defeats and six games without a win in a row - fan discontent is growing, as was recently seen in the 1:2 home draw against Ried. Interim coach Stefan Kulovits is hoping for the first point in this league phase and a small step towards a turnaround.