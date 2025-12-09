Hotelier verzockte aus Langeweile 272.000 Euro

Plötzlich blieben vereinbarte Zahlungen an Lieferanten aus, ans Elektrizitätswerk floss kein Geld mehr für Strom und Sozialversicherungsbeiträge wurden nicht mehr abgeführt. Wie sich am Ende herausgestellt hat, verspielte der mittlerweile arbeitslose Gastronom beim Glücksspiel nicht weniger als 272.000 Euro aus seinem Betrieb. „Es hat mit kleineren Beträgen angefangen und wurde immer mehr“, seufzte der Angeklagte.