Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Innsbruck

Hotelier verzockte aus Langeweile 272.000 Euro

Tirol
09.12.2025 16:00
Der 48-jährige Hotelier verspielte bei Online-Wetten und in Casinos fast 300.000 Euro.
Der 48-jährige Hotelier verspielte bei Online-Wetten und in Casinos fast 300.000 Euro.(Bild: Christof Birbaumer)

Ein Hotelbetreiber (49) in Tirol verlor bei Online-Wetten und in Casinos fast 300.000 Euro und plünderte dafür Konten und den Safe seines Urlaubsdomizils. Fast ein halbes Jahr saß der Mann dafür bereits in U-Haft.

0 Kommentare

Es war wohl der Fehler seines Lebens! Im Dezember 2023 übernahm der gebürtige Deutsche im Tannheimer Tal ein abgelegenes Hotel. „Ich bin in der Einöde ziemlich rasch der Spielsucht verfallen“, gestand der zweifache Familienvater in Innsbruck vor Gericht unter Tränen.

Plötzlich blieben vereinbarte Zahlungen an Lieferanten aus, ans Elektrizitätswerk floss kein Geld mehr für Strom und Sozialversicherungsbeiträge wurden nicht mehr abgeführt. Wie sich am Ende herausgestellt hat, verspielte der mittlerweile arbeitslose Gastronom beim Glücksspiel nicht weniger als 272.000 Euro aus seinem Betrieb. „Es hat mit kleineren Beträgen angefangen und wurde immer mehr“, seufzte der Angeklagte.

Am Flughafen in Stuttgart klickten die Handschellen
Nachdem er kurz untergetaucht war, klickten Ende Juli am Flughafen in Stuttgart die Handschellen. „Ich habe viel zu spät gemerkt, was ich angerichtet habe“, so der 49-Jährige reumütig.

Der Angeklagte zeigte vor Gericht Reue.
Der Angeklagte zeigte vor Gericht Reue.(Bild: Samuel Thurner)

Freier Mann nach Verhandlung
Der Schöffensenat rund um Richter Bernhard Rüßkamp verurteilte den Deutschen schlussendlich zu zwei Jahren Haft. Da 16 Monate davon vor allem aufgrund des Geständnisses und der bisherigen Unbescholtenheit bedingt nachgesehen wurden, konnte der Angeklagte, der seit der Festnahme in Untersuchungshaft saß, den Verhandlungssaal als freier Mann verlassen.

Lesen Sie auch:
Symbolfoto
Rechnungen fingiert
Mann betrog eigene Firma um mehr als 100.000 Euro
22.09.2025
Betroffener berichtet
„Bei Wettsucht hilft nur ein Messer an der Kehle“
05.06.2024

All seinen Geschädigten will er das Geld so schnell wie möglich zurückzahlen. „Ich besitze ein Haus in Südfrankreich, das ich verkaufen werde“, erklärte der Glücksspielsüchtige, der auch seine Abhängigkeit schnellstmöglich bekämpfen will.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
147.995 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.817 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
120.888 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf