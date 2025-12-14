Wiener „Tatort“: Die schwere Not im Pflegesystem

Da eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden kann, werden die beiden erfahrenen Kommissare hinzugezogen, um vor Ort zu ermitteln. Dort treffen sie anfangs auf eine Mauer des Schweigens und der Unverständnis – und auf viele potenzielle Verdächtige, denn der Verstorbene war im Haus nicht besonders beliebt. In der beruflichen Kammerspiel-Atmosphäre wird Eisner schließlich noch mit einer emotionalen Begegnung aus seiner ganz persönlichen Vergangenheit konfrontiert. Die führt dazu, dass er seine Erinnerungen aktivieren und Entscheidungen von früher hinterfragen muss.