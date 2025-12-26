Sportlich loslegen nach den Weihnachtsfeiertagen

Nach den Weihnachtsfeiertagen tut Bewegung in frischer Luft gut, ob beim Flutlichtrodeln oder bei einer schönen Schneeschuhwanderung.
Am Samstag, 27. Dezember heißt es „Rodeln auspacken“! Im Skigebiet Annaberger Lifte in Annaberg kann man zwischen 17 Uhr und 19 Uhr bei Flutlicht durch den Schnee sausen. Auf dem Schlitten geht es rasant zu Tal und mit dem überdachten Förderband geht es zurück zum Start. Ein Schneespaß für die ganze Familie!
Alle Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 02728 / 8477 oder online auf www.annabergerlifte.at
Wer es idyllischer haben möchte, der begibt sich auf Schneeschuhwanderung am Raxplateau. Bei einer geführten Wanderung kann man neue Pfade entdecken und beeindruckende Augenblicke in der Natur genießen. Sicher und kompetent wird man durch die winterliche Schönheit verzauberter Wälder geleitet. Anmeldung bitte per Mail oder Telefon. Für den Fall, dass sich die Landschaft nicht so im prächtigen Winterkleid präsentiert, ist eine „herkömmliche“ Wanderung natürlich auch ein tolles Naturerlebnis auf der Rax.
Alle Termine dazu finden Sie unter www.teamwandern.at, Informationen gibt es auch unter der Telefonnummer 0676 / 7097530.
Egal, ob für sportlich Aktive oder auch kulturell Interessierte, weitere tolle Freizeitangebote finden Sie auf www.veranstaltungen.niederoessterreich.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.