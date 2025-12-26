Vorteilswelt
Sportlich loslegen nach den Weihnachtsfeiertagen

Niederösterreich
26.12.2025 15:30
Flutlichtrodeln in Annaberg
Flutlichtrodeln in Annaberg(Bild: jollyschwarz.com/heldenderfreizeit.com)

Nach den Weihnachtsfeiertagen tut Bewegung in frischer Luft gut, ob beim Flutlichtrodeln oder bei einer schönen Schneeschuhwanderung.

Am Samstag, 27. Dezember heißt es „Rodeln auspacken“! Im Skigebiet Annaberger Lifte in Annaberg kann man zwischen 17 Uhr und 19 Uhr bei Flutlicht durch den Schnee sausen. Auf dem Schlitten geht es rasant zu Tal und mit dem überdachten Förderband geht es zurück zum Start. Ein Schneespaß für die ganze Familie!

Alle Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 02728 / 8477 oder online auf www.annabergerlifte.at

Schneeschuhwandern am Raxplateau
Schneeschuhwandern am Raxplateau(Bild: Wolfgang Mahn, copyright Wolfgang menzel)

Wer es idyllischer haben möchte, der begibt sich auf Schneeschuhwanderung am Raxplateau. Bei einer geführten Wanderung kann man neue Pfade entdecken und beeindruckende Augenblicke in der Natur genießen. Sicher und kompetent wird man durch die winterliche Schönheit verzauberter Wälder geleitet. Anmeldung bitte per Mail oder Telefon. Für den Fall, dass sich die Landschaft nicht so im prächtigen Winterkleid präsentiert, ist eine „herkömmliche“ Wanderung natürlich auch ein tolles Naturerlebnis auf der Rax.

Winteridylle pur
Winteridylle pur(Bild: Wolfgang Mahn copyright teamwandern.at)

Alle Termine dazu finden Sie unter www.teamwandern.at, Informationen gibt es auch unter der Telefonnummer 0676 / 7097530.

Egal, ob für sportlich Aktive oder auch kulturell Interessierte, weitere tolle Freizeitangebote finden Sie auf www.veranstaltungen.niederoessterreich.at 

