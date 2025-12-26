Sportlich loslegen nach den Weihnachtsfeiertagen

Wer es idyllischer haben möchte, der begibt sich auf Schneeschuhwanderung am Raxplateau. Bei einer geführten Wanderung kann man neue Pfade entdecken und beeindruckende Augenblicke in der Natur genießen. Sicher und kompetent wird man durch die winterliche Schönheit verzauberter Wälder geleitet. Anmeldung bitte per Mail oder Telefon. Für den Fall, dass sich die Landschaft nicht so im prächtigen Winterkleid präsentiert, ist eine „herkömmliche“ Wanderung natürlich auch ein tolles Naturerlebnis auf der Rax.