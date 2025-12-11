Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zugriff über PC, Handy

Achtung: Falsche Banker plündern Kontos von Opfern

Tirol
11.12.2025 12:00
Über geschickte Gesprächsführung versuchen die Täter, Zugriff auf den Computer und damit das ...
Über geschickte Gesprächsführung versuchen die Täter, Zugriff auf den Computer und damit das Konto des Opfers zu gelangen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Vorsicht ist derzeit geboten bei vermeintlichen E-Mails oder SMS der Hausbank. Denn mit einer professionell wirkenden Masche versuchen Betrüger, Konten zu plündern, indem sie sich als Bankmitarbeiter ausgeben und aus der Ferne auf Computer oder Smartphone ihrer Opfer zugreifen. Doch anstatt vermeintliche Probleme zu beheben, stehlen sie Tausende Euro.

0 Kommentare

Die Masche, vor der die Tiroler Polizei derzeit eindringlich warnt, geht so: Per SMS oder E-Mail meldet sich – so scheint es – die Bank bei Kundinnen und Kunden und informiert darüber, dass es scheinbar Unregelmäßigkeiten am Bankkonto gebe. Daher seien weitere Maßnahmen erforderlich. 

Wer auf eine solche Benachrichtigung reagiert, erhält in der Folge einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Besonders perfide: Die Betrüger arbeiten mit gefälschten Telefonnummern, sodass es scheint, als stamme diese tatsächlich von der eigenen Bank. 

Tipps der Polizei

  • Ignorieren Sie derartige SMS, E-Mails oder Anrufe.
  • Folgen Sie keinem Link, der angeblich auf die Seite des Unternehmens führt.
  • Installieren Sie keine Fernwartungssoftware auf ihrem Computer oder Mobiltelefon.
  • Im Schadensfall: Melden Sie den Vorfall sofort Ihrer Bank und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Betrüger greifen auf Gerät zu, buchen Geld ab
In einem Gespräch bringt der mutmaßliche Bankmitarbeiter sein Opfer dann dazu, eine Fernwartungssoftware auf dem Computer oder Handy zu installieren. Ein solches erlaubt es den Gaunern, von extern auf das Gerät des Opfers zuzugreifen.

Nun haben die Betrüger leichtes Spiel: Oft werden laut Polizei bis zu mehrere tausend Euro von Konten Betroffener geplündert.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
172.578 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.663 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
145.005 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf