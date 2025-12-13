Die kleine Botin verpackt auf achtsame Weise

Wie ich die nötigen Aufgaben der dritten Adventwoche mit Ruhe erledigen kann UND mir selber dabei Gutes tue. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Jetzt wird es spürbar: Die Kerzen am Adventkranz zeigen es symbolhaft und sogar die Kinder sind von Tag zu Tag aufgeregter. Nur noch 12-11-10… Tage bis Weihnachten. Die letzten Tests in der Schule stehen an, Besorgungen und Bestellungen müssen spätestens jetzt erledigt werden und auch die Weihnachtspost will verschickt werden. Punsch-Treffen, Weihnachtsfeiern, letzte Termine mit Kunden, … – der Druck steigt! Vor allem auch, weil wir unsere Erwartungen haben.
Und dazwischen stapeln sich die Geschenke, die jetzt (!) auch noch verpackt werden müssen. Falls es stressig wird: bewusst die Pausetaste drücken! Wenn ich Geschenke verpacke, dann in einem Rahmen, der mir gefällt: Kerzen, Ingwertee, ein paar Kekse daneben, Musik und dann bereite ich mir alles vor, was ich brauche.
Papier ist es nicht viel, denn ich schenke am liebsten Zeit statt Zeug und das „passt“ auf eine schöne Karte! Für alles, was eine Hülle braucht, habe ich Stoffreste, Furoshiki-Geschirrtücher, Stoffbeutel, Bänder, Orangenscheiben, trockene Beeren, Zweige, Gläser und leere Dosen. So kann ich die Kleinigkeiten schön und nachhaltig verpacken, schone die Umwelt und gebe jedem Geschenk eine ganz persönliche Note. So entsteht ein Mini-Ritual, weil ich mir ganz bewusst überlege, WER WELCHE Verpackung bekommt. Ich liebe das und bleibe nur bei der einen Sache. Ein Tipp für eine kleine Auszeit in der dritten Adventwoche.
