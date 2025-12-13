Die kleine Botin verpackt auf achtsame Weise

Papier ist es nicht viel, denn ich schenke am liebsten Zeit statt Zeug und das „passt“ auf eine schöne Karte! Für alles, was eine Hülle braucht, habe ich Stoffreste, Furoshiki-Geschirrtücher, Stoffbeutel, Bänder, Orangenscheiben, trockene Beeren, Zweige, Gläser und leere Dosen. So kann ich die Kleinigkeiten schön und nachhaltig verpacken, schone die Umwelt und gebe jedem Geschenk eine ganz persönliche Note. So entsteht ein Mini-Ritual, weil ich mir ganz bewusst überlege, WER WELCHE Verpackung bekommt. Ich liebe das und bleibe nur bei der einen Sache. Ein Tipp für eine kleine Auszeit in der dritten Adventwoche.