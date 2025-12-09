Unrühmlicher Platz 5 | Weniger für die Kammer

Weniger für die Kammer. Wo sehen Ökonomen Möglichkeiten? Doch einen nicht so kleinen schwerwiegende Teil der Lohnnebenkosten könnte man leichter einsparen oder etwa aus dem Budget finanzieren. Etwa bei den fast 4 Prozent, die Arbeitgeber für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer in den Familienlastenausgleichsfonds (FLAF), der Kindergeld, Familienbeihilfe usw. finanziert, einzahlt. Im Regierungsprogramm wurde die Abschaffung des Beitrags zum FLAF zwar festgeschrieben, künftig sollten diese Summen aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Doch diese Maßnahme steht unter „Budgetvorbehalt“. Soll heißen: Wenn die Kassa leer ist (und das ist sie), dann geht sich das nicht aus … Was sich aber jedenfalls ausgehen muss: Die Regierung muss endlich die Kosten für Gesundheit und Pensionen in den Griff bekommen. Und kurzfristig könnten die Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer auf ihre gewaltigen Rücklagen zurückgreifen und so die Beiträge der Unternehmen senken. Weniger Lohnnebenkosten für die Kammer: Das wäre ein richtiger, wichtiger Schritt!