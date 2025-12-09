Hilfreicher Bankmitarbeiter lockte Mann in Falle

Auf seinem Konto seien dubiose Auslandsüberweisungen getätigt worden. Mit diesen Worten meldete sich am 5. Dezember ein vermeintlicher Bankmitarbeiter bei einem Tiroler (63). Doch der Anrufer führte entgegen seiner Beteuerung nichts Gutes im Schilde.
Der 63-Jährige aus dem Außerfern war am 5. Dezember durch ein E-Mail dazu verleitet worden, persönliche Daten auf einer angeblichen Internetseite seiner Bank einzugeben. Wenig später meldete sich dann der vermeintliche Bankmitarbeiter und berichtete von Auslandsüberweisungen. Der 63-Jährige war unendlich froh über den Hinweis und bemerkte nicht, dass er erst jetzt so richtig in die Falle tappte.
Schaden von mehr als 10.000 Euro
„Im Glauben, mithilfe des angeblichen Bankmitarbeiters eine Rücküberweisung zu veranlassen, wurde der 63-Jährige zu mehreren Überweisungen auf verschiedene Konten verleitet“, berichten die Ermittler der Tiroler Polizei. Dabei war der Bankmitarbeiter ein Betrüger. Dem Außerferner entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro.
