Hilfreicher Bankmitarbeiter lockte Mann in Falle

Der 63-Jährige aus dem Außerfern war am 5. Dezember durch ein E-Mail dazu verleitet worden, persönliche Daten auf einer angeblichen Internetseite seiner Bank einzugeben. Wenig später meldete sich dann der vermeintliche Bankmitarbeiter und berichtete von Auslandsüberweisungen. Der 63-Jährige war unendlich froh über den Hinweis und bemerkte nicht, dass er erst jetzt so richtig in die Falle tappte.