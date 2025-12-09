Vorteilswelt
Nach Vettel-Gerüchte

Marko-Abgang: Red Bull trifft erste Entscheidung

Formel 1
09.12.2025 11:19
Sebastian Vettel (li.) wird Helmut Marko nicht ersetzen. Die Stelle des Österreichers wird nicht ...
Sebastian Vettel (li.) wird Helmut Marko nicht ersetzen. Die Stelle des Österreichers wird nicht nachbesetzt.(Bild: EPA/FRANK ROBICHON)

Noch am Dienstag soll das Aus von Helmut Marko bei Red Bull offiziell bekannt gegeben werden - und nebenbei hat der Formel-1-Rennstall bereits eine erste Entscheidung getroffen: Die Stelle des Österreichers soll nicht nachbesetzt werden.

Kurz nach dem Ende der Formel-1-Saison werden sich die Wege von Red Bull Racing und Motorsportberater Helmut Marko wohl trennen. Der Austro-Rennstall und der 82-jährige Steirer beenden die Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis, berichten einige Medien. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Neustart ohne Nachbesetzung
Nun stellen sich einige Formel-1-Fans die Frage: Wer wird der Nachfolger von Marko? Laut „Bild“-Zeitung plant Red-Bull-Geschäftsführer-Sport Oliver Mintzlaff einen „kompletten Neustart“ und möchte die Stelle nicht nachbesetzen. Markos Aufgaben sollen auf mehrere Schultern verteilt werden.

Helmut Marko
Engländer berichten:
Red Bull: Trennung von Marko schon beschlossen?
08.12.2025
Brisante Aussage
Kündigt Dr. Helmut Marko hier seinen Abschied an?
07.12.2025

In der jüngeren Vergangenheit wurde auch immer wieder Sebastian Vettel mit der Nachfolge von Marko in Verbindung gebracht. Zu diesem Sensations-Engagement wird es vorerst jedoch nicht kommen …

