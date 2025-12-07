Vorteilswelt
Brisante Aussage

Kündigt Dr. Helmut Marko hier seinen Abschied an?

Formel 1
07.12.2025 17:21
Packt Dr. Helmut Marko seine Koffer?
Packt Dr. Helmut Marko seine Koffer?

War die Formel-1-Saison 2025 die letzte mit Dr. Helmut Marko? Ein Interview, das der Motorsportchef von Red Bull nach dem Finale in Abu Dhabi gab, lässt einen Abschied vermuten ...



Nachdem Marko von Sky-Moderator Peter Hardenacke auf das Rennen angesprochen worden war, verabschiedete sich dieser mit den Worten: „Schönen Urlaub, wir sehen uns nächste Saison.“ Markos Antwort: „Vielleicht.“

Max Verstappen (l.) und Dr. Helmut Marko
Max Verstappen (l.) und Dr. Helmut Marko

„Vielleicht etwas verraten“
Hat der 82-Jährige bereits mit der Formel 1 abgeschlossen? „Da hat er vielleicht etwas verraten“, will Experte Ralf Schumacher nach dem Interview jedenfalls eine Verabschiedung herausgehört haben. In den vergangenen Monaten hat der Steirer wiederholt betont, das Zepter bald weitergeben zu wollen. Eventuell bereits zur Saison 2026 ...

Vize-Weltmeister Max Verstappen hofft indes auf einen Verbleib Markos. Seine vier Titel hatte der Niederländer allesamt an der Seite des ehemaligen Rennfahrers gewonnen. Verliert der Red-Bull-Pilot nach dem WM-Duell mit Lando Norris nun auch noch einen seiner wichtigsten Vertrauten?

