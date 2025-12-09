Vorteilswelt
Teuerung von 7 Prozent

Preistest: Zwei-Meter-Tanne im Schnitt für 44 Euro

Steiermark
09.12.2025 11:14
Reges Treiben auf den Christbaummärkten: Steirische Bäume erkennt man auch an der rot-weiß-roten ...
Reges Treiben auf den Christbaummärkten: Steirische Bäume erkennt man auch an der rot-weiß-roten Banderole.(Bild: Sepp Pail)

Vom Bauern bis zum Baumarkt gibt es bereits überall Christbäume zu kaufen. Die Arbeiterkammer Steiermark hat bei 23 steirischen Anbietern die Preise und die dafür ausschlaggebenden Kriterien erfragt. Das sind die Ergebnisse des Marktrundgangs.

Alle Jahre wieder macht die Arbeiterkammer Steiermark einen Rundgang auf den Christbaummärkten, um die Preise zu analysieren. Und es zeigt sich, dass auch diese nicht von der Teuerung verschont bleiben: „Die durchschnittlichen Christbaumpreise quer über alle Kategorien stiegen im Zeitraum 2024 bis 2025 im Handel um 7,28 Prozent und bei den lokalen Christbaumhändlern um 4,61 Prozent“, bilanziert Marktforscherin Arjana Shabanhaxhaj.

So liegen die Preise für eine eineinhalb Meter hohe Nordmanntanne zwischen 15 und 52,50 Euro – im Schnitt also bei ca. 30 Euro. Für die Zwei-Meter-Bäume zahlt man zwischen 20 und 70 Euro, im Schnitt etwa 44 Euro. Der billigste Baum, den das Team ausfindig machen konnte, liegt bei zehn Euro pro Meter, der teuerste bei 35 Euro pro Meter. Große Preisspannen gibt es auch bei den Holzkreuzen: Zwischen 20 und drei Euro – manche bieten sie auch gratis an.

Vom Bauer bis zum Baumarkt
„Die hohen Preisunterschiede werden mit den Qualitätskriterien Dichte, Aussehen, Wuchs, Größe und Baumsorte begründet“, erklärt Shabanhaxhaj. Eines steht jedenfalls seit Jahren fest: Eine Nordmanntanne soll es bei den meisten Familien sein. Angeboten werden Christbäume aber längst nicht mehr nur bei den steirischen Bauern – auch Baumärkte, Möbelhäuser und Gartencenter haben sie im Sortiment.

Lesen Sie auch:
Die Obfrau der steirischen Christbaumbauern, Martina Lienhart, LK-Präsident Andreas Steinegger ...
„Etagenbäume“ im Trend
Steirische Christbäume in acht von zehn Haushalten
01.12.2025

Hinsichtlich der Herkunft zeigt sich, dass im Handel die Christbäume aus Deutschland, Dänemark, Polen und Österreich stammen. Die österreichischen Bäume kommen aus dem Burgenland, Nieder- sowie Oberösterreich und der Steiermark. Steirische Christbäume erkennt man auch an der rot-weiß-roten Banderole mit dem Hinweis „Ein Baum aus der Heimat“ und der Aufschrift „Steirischer Christbaum“. Zehn von 23 Händlern kennzeichnen ihre Christbäume mit der steirischen Banderole.

Steirerkrone
Steiermark

