Steirische Christbäume in acht von zehn Haushalten

Weihnachten ist gesichert, denn das Wetter sorgte heuer für besonders schöne Bäume. Die Steirer vertrauen beim Kauf auf heimische Christbaumbauern. Am 8. Dezember startet der offizielle Verkauf, „Etagenbäume“ liegen dabei hoch im Kurs.
Schön muss er sein. Am besten schlank und mittelgroß, mit etagenartigem Aufbau. Und am Wunschzettel der Kinder darf er ja nicht fehlen, damit das Christkind ihn auch wirklich bringt – der Christbaum.
Bald ist es wieder so weit und in rund 400.000 steirischen Haushalten zieht ein grüner Nadelbaum ein. „Die vielen Sonnenstunden ließen kräftige Äste mit schönen Nadeln ausbilden und die ausreichenden Niederschläge haben die Bäume gut versorgt“, versichert Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger.
Steirische Bäume sind gut für die Umwelt
Die heimischen Christbaumbauern dürfen sich also freuen: Nicht nur können sie heuer besonders schöne Exemplare verkaufen, auch die Nachfrage wird immer größer. „79 Prozent der Steirer kaufen ihren Baum bei steirischen Christbaumbauern, das ist ein Plus von acht Prozent in nur fünf Jahren“, freut sich Steinegger.
Im Trend liegen heuer sogenannte Etagenbäume. Dabei handelt es sich um Bäume, deren Äste „Etagen“ bilden. Dadurch entsteht eine leichte, luftige Optik, durch die die Dekoration einfacher wird, da jede „Etage“ gut sichtbar ist. „Dieser moderne Look wird als stilvoll und elegant empfunden“, erklärt Steinegger.
Der Kauf eines steirischen Baumes ist aber auch aus Umwelt-Gründen ratsam: „Jeder Baum wächst etwa zehn bis 14 Jahre und produziert dabei etwa 105 Tonnen Sauerstoff für uns, während er 143 Tonnen CO2 bindet“, hält Martina Lienhart, Obfrau der steirischen Christbaumbauern, fest. Hinzu kommen kurze Transportwege: „Der Weg vom Bauern bis ins Wohnzimmer ist im Schnitt sieben Kilometer lang“, weiß die Obfrau.
Bei ,Etagenbäumen’ wird die Dekoration einfacher, weil jede ,Etage’ gut sichtbar ist.
Andreas Steinegger, Präsident LK Steiermark
Bild: Christian Jauschowetz
Moderate Preissteigerung
Steirische Bäume lassen sich auch heuer wieder an der rot-weiß-roten Banderole, die beim Kauf zu einem Glückslos wird, erkennen. „Einige Hauptpreise sind Kurzaufenthalte in Hotels und Thermen. Im Jänner werden die Preise im Gesamtwert von rund 5000 Euro verlost und die Gewinner benachrichtigt“, erklärt Christbaumprinzessin Anna Friedl.
Die Treue der Kunden ist für die steirischen Christbaumbauern dabei aber keine Selbstverständlichkeit: „Als Wertschätzung unserer Kunden werden die Preise nur sehr moderat angezogen“, betont Lienhart. Zwischen 16 und 27 Euro bewegt sich der Preis pro Laufmeter. Einfluss darauf hat auch der Standort des Christbaumverkäufers, denn innerstädtisch beeinflussen hohe Standmieten den Preis. Und prinzipiell gilt: Je schöner, desto teurer ...
