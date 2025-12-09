So kommt der Christbaum von der Wiese in die Stube

Bäume werden nur im richtigen Zeichen gefällt

Was geschnitten wird und was noch ein Jahr weiterwächst, entscheidet Johannes so, dass der Hang gleichmäßig bewachsen ist. Der Landwirt achtet streng darauf, seine Bäume im richtigen Zeichen zu ernten. „Ein gutes ist drei Tage vor dem elften Vollmond im Jahr“, verrät er. Aber dieser war heuer schon sehr früh. „Und es ist auch wichtig, dass es vorher kalt geworden ist, sodass der Baum nicht mehr aktiv ist.“ Daher haben er und seine Helfer sich heuer am Tierkreiszeichen Zwilling/Krebs orientiert. „Da behalten sie die Feuchtigkeit sehr gut.“