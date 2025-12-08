Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für das Weihnachtsfest

Heimische Qualität: Tiroler Baum ist ein Gewinn

Tirol
08.12.2025 10:00
Gratulieren den Gewinnern: Chefredakteur Claus Meinert, Johannes Astner und Chef vom Dienst ...
Gratulieren den Gewinnern: Chefredakteur Claus Meinert, Johannes Astner und Chef vom Dienst Markus Gassler (v.l.).(Bild: Johanna Birbaumer)

Hochsaison bei den Tiroler Christbaumproduzenten. Rund 32.000 Nordmanntannen, Blaufichten und Co. haben sie heuer wieder geerntet. Heimische Qualität überzeugt. Das Gewinnspiel der „Tiroler Krone“ ebenso. 

0 Kommentare

„Frische und Qualität sind unser Anspruch“, erklärt Johannes Astner, der Obmann der Vereinigung. Das Bewusstsein der Konsumenten für die Vorteile heimischer Bäume ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Kurze Transportwege sind nur ein Argument. Damit das Grün lange frisch bleibt, gilt es einige Tipps zu beherzigen.

Adressen im Internet

Alle Infos und Adressen der Tiroler Christbaumproduzenten und der Verkaufsstellen im Internet: tiroler-christbaum.at oder weihnachtsbaum.at

Tipps für den perfekten Christbaum
Eine möglichst kühle Lagerung bis zum Aufstellen ist ein absolutes Muss. Am großen Tag kann man ebenfalls viel für die Haltbarkeit tun, indem man das Stammende vor dem Aufstellen zwei bis vier Zentimeter beschneidet und einen Christbaumständer mit Wasserbehälter verwendet. Ein Baum benötigt je nach Zimmertemperatur zwei bis vier Liter Wasser am Tag. Der Baum nimmt über die Rinde Flüssigkeit auf, da dort die Wasserleitbahnen verlaufen.

Gutscheine sind auf dem Weg zu den Gewinnern
Gemeinsam mit den Tiroler Christbaumproduzenten hat die „Tiroler Krone“ im Rahmen ihres Advent-Gewinnspiels auch heuer wieder 50 Gutscheine für den Kauf eines heimischen Baumes mit der roten Schleife verlost. Die Gutscheine sind bereits auf dem Weg zu den Gewinnern. Wir gratulieren herzlich und wünschen viel Freude mit dem Tiroler Grün fürs Weihnachtsfest.

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
141.527 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
135.628 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
114.805 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf