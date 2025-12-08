Heimische Qualität: Tiroler Baum ist ein Gewinn

Tipps für den perfekten Christbaum

Eine möglichst kühle Lagerung bis zum Aufstellen ist ein absolutes Muss. Am großen Tag kann man ebenfalls viel für die Haltbarkeit tun, indem man das Stammende vor dem Aufstellen zwei bis vier Zentimeter beschneidet und einen Christbaumständer mit Wasserbehälter verwendet. Ein Baum benötigt je nach Zimmertemperatur zwei bis vier Liter Wasser am Tag. Der Baum nimmt über die Rinde Flüssigkeit auf, da dort die Wasserleitbahnen verlaufen.