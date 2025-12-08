Heimische Qualität: Tiroler Baum ist ein Gewinn

Hochsaison bei den Tiroler Christbaumproduzenten. Rund 32.000 Nordmanntannen, Blaufichten und Co. haben sie heuer wieder geerntet. Heimische Qualität überzeugt. Das Gewinnspiel der „Tiroler Krone“ ebenso.
„Frische und Qualität sind unser Anspruch“, erklärt Johannes Astner, der Obmann der Vereinigung. Das Bewusstsein der Konsumenten für die Vorteile heimischer Bäume ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Kurze Transportwege sind nur ein Argument. Damit das Grün lange frisch bleibt, gilt es einige Tipps zu beherzigen.
Alle Infos und Adressen der Tiroler Christbaumproduzenten und der Verkaufsstellen im Internet: tiroler-christbaum.at oder weihnachtsbaum.at
Tipps für den perfekten Christbaum
Eine möglichst kühle Lagerung bis zum Aufstellen ist ein absolutes Muss. Am großen Tag kann man ebenfalls viel für die Haltbarkeit tun, indem man das Stammende vor dem Aufstellen zwei bis vier Zentimeter beschneidet und einen Christbaumständer mit Wasserbehälter verwendet. Ein Baum benötigt je nach Zimmertemperatur zwei bis vier Liter Wasser am Tag. Der Baum nimmt über die Rinde Flüssigkeit auf, da dort die Wasserleitbahnen verlaufen.
Gutscheine sind auf dem Weg zu den Gewinnern
Gemeinsam mit den Tiroler Christbaumproduzenten hat die „Tiroler Krone“ im Rahmen ihres Advent-Gewinnspiels auch heuer wieder 50 Gutscheine für den Kauf eines heimischen Baumes mit der roten Schleife verlost. Die Gutscheine sind bereits auf dem Weg zu den Gewinnern. Wir gratulieren herzlich und wünschen viel Freude mit dem Tiroler Grün fürs Weihnachtsfest.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.