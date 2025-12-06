Adventliche Gefühle | Engerln

Engerln. Feierlich-festlich-besinnliche Stimmung pflegen wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern, die immer wieder zu Wort (und Bild) kommen. An diesem Wochenende mit dem 2. Adventsonntag und dem Marienfeiertag präsentieren wir in der „Krone“ unter anderem eine weitere Adventgeschichte von Lesern für Leser und suchen für unsere Weihnachtsausgaben Kinderzeichnungen. Zudem widmen wir uns in einer Reportage zwei kleinen Engerln . . . Selbst zu Engerln werden unsere Leser im Rahmen der Hilfsaktion „Ein Funken Wärme“. Dazu erinnert Kardinal Christoph Schönborn heute daran, dass wir „gerade jetzt unsere Augen, unsere Herzen und unsere Türen für die Not anderer Menschen offenhalten“ sollen. Wir müssen, appelliert der Kardinal, „wachsam bleiben für jene, die uns dringend brauchen“. Genau das tut die „Krone“ mithilfe ihrer großherzigen Leserfamilie. Danke.