GUTEN MORGEN

Adventliche Gefühle | Engerln

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Adventliche Gefühle. Was für eine besondere Zeit: Advent, Weihnachten – da ticken die Uhren anders. Manchmal sogar zu schnell, weil die sogenannte „stillste Zeit“ auch – zumindest phasenweise - die hektischste sein kann. Doch wir sollten uns nicht zu sehr in (Vor-)Weihnachtsstress treiben lassen. Die „Krone“-Redakteurinnen und -Redakteure in ganz Österreich helfen gerne und aus Überzeugung mit, adventliche Gefühle und Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen.

Engerln. Feierlich-festlich-besinnliche Stimmung pflegen wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern, die immer wieder zu Wort (und Bild) kommen. An diesem Wochenende mit dem 2. Adventsonntag und dem Marienfeiertag präsentieren wir in der „Krone“ unter anderem eine weitere Adventgeschichte von Lesern für Leser und suchen für unsere Weihnachtsausgaben Kinderzeichnungen. Zudem widmen wir uns in einer Reportage zwei kleinen Engerln . . . Selbst zu Engerln werden unsere Leser im Rahmen der Hilfsaktion „Ein Funken Wärme“. Dazu erinnert Kardinal Christoph Schönborn heute daran, dass wir „gerade jetzt unsere Augen, unsere Herzen und unsere Türen für die Not anderer Menschen offenhalten“ sollen. Wir müssen, appelliert der Kardinal, „wachsam bleiben für jene, die uns dringend brauchen“. Genau das tut die „Krone“ mithilfe ihrer großherzigen Leserfamilie. Danke.

Kommen Sie gut durch den Sonntag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Mehr Nachrichten

krone.tv

Mehr Guten Morgen Newsletter
