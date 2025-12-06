Bombastische Stimmung unter den „braven Fans“

Euphorische, aber äußerst disziplinierte Backstreet-Boys-Fans sorgen für eine erste Traum-Bilanz in Schladming. Etliche von ihnen verfolgten nicht nur ein Konzert der Helden ihrer Jugend, sondern sogar zwei oder gar alle drei Auftritte!
„Ich liebe AJ, er ist so ein toller Mensch und singt unglaublich gut“, schwärmt Karolina aus Polen – auch am Samstag steht sie mit ihren Freunden bereits um 10 Uhr vor dem Eingang zum Planai-Stadion. Denn wie beim Auftakt-Konzert möchte sie auch beim zweiten Gig der US-Boys in der ersten Reihe stehen, mittanzen und vor ihren Idolen schmachten.
Lob von Polizei
Vor den Toren zum Konzert-Glück treffen wir auch wieder auf Rada, Lynn und Vanessa aus Kaiserslautern (Deutschland). Die Familie haben sie für ihren exklusiven Freundinnen-Trip zuhause gelassen, um ordentlich Party zu machen. „Wie war’s?“, wollen wir von ihnen wissen. „Es war unglaublich toll, wir hatten so großen Spaß, und die Jungs waren stimmlich und körperlich wieder in Top-Verfassung“, träumen sie noch vom Vorabend vor sich hin.
„Wir sind bis jetzt voll zufrieden und haben nur Top-Rückmeldungen erhalten. Die Stimmung ist sensationell, die Konzerte sind bombastisch, einfach gewaltig“, kommt Andreas Keinprecht, Vorsitzender des Schladming-Dachstein-Tourismus aus dem Loben nicht mehr heraus.
Auch Planaibahnen-Chef Georg Bliem bläst ins selbe Horn: „Wahnsinn, wunderbar! Einzig – am ersten Abend waren etwas zu wenig Busse durchs Ennstal unterwegs, das Problem war aber bald gelöst.“
„Ein großes Lob ans Publikum“, richtet Markus Lamb erfreut aus – „es hat keinen einzigen Zwischenfall gegeben, alles läuft sehr diszipliniert.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.