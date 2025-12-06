Bombastische Stimmung unter den „braven Fans“

Lob von Polizei

Vor den Toren zum Konzert-Glück treffen wir auch wieder auf Rada, Lynn und Vanessa aus Kaiserslautern (Deutschland). Die Familie haben sie für ihren exklusiven Freundinnen-Trip zuhause gelassen, um ordentlich Party zu machen. „Wie war’s?“, wollen wir von ihnen wissen. „Es war unglaublich toll, wir hatten so großen Spaß, und die Jungs waren stimmlich und körperlich wieder in Top-Verfassung“, träumen sie noch vom Vorabend vor sich hin.