„Wir lieben die Boys“

Bombastische Stimmung unter den „braven Fans“

Steiermark
06.12.2025 14:50
Alle drei Konzerte stehen am Programm der Polen
Alle drei Konzerte stehen am Programm der Polen(Bild: Monika Krisper)

Euphorische, aber äußerst disziplinierte Backstreet-Boys-Fans sorgen für eine erste Traum-Bilanz in Schladming. Etliche von ihnen verfolgten nicht nur ein Konzert der Helden ihrer Jugend, sondern sogar zwei oder gar alle drei Auftritte!

„Ich liebe AJ, er ist so ein toller Mensch und singt unglaublich gut“, schwärmt Karolina aus Polen – auch am Samstag steht sie mit ihren Freunden bereits um 10 Uhr vor dem Eingang zum Planai-Stadion. Denn wie beim Auftakt-Konzert möchte sie auch beim zweiten Gig der US-Boys in der ersten Reihe stehen, mittanzen und vor ihren Idolen schmachten.

Lob von Polizei
Vor den Toren zum Konzert-Glück treffen wir auch wieder auf Rada, Lynn und Vanessa aus Kaiserslautern (Deutschland). Die Familie haben sie für ihren exklusiven Freundinnen-Trip zuhause gelassen, um ordentlich Party zu machen. „Wie war’s?“, wollen wir von ihnen wissen. „Es war unglaublich toll, wir hatten so großen Spaß, und die Jungs waren stimmlich und körperlich wieder in Top-Verfassung“, träumen sie noch vom Vorabend vor sich hin.

„Wir sind bis jetzt voll zufrieden und haben nur Top-Rückmeldungen erhalten. Die Stimmung ist sensationell, die Konzerte sind bombastisch, einfach gewaltig“, kommt Andreas Keinprecht, Vorsitzender des Schladming-Dachstein-Tourismus aus dem Loben nicht mehr heraus.

Lesen Sie auch:
Hoteldirektor Andreas Mayrhofer tischte für die Backstreet Boys Brian, AJ, Nick und Howie ...
In Schladming
Das erste Schnitzel für die Backstreet Boys!
05.12.2025
Teenie-Kultband ist da
Backstreet Boys: Punktlandung in Schladming
04.12.2025

Auch Planaibahnen-Chef Georg Bliem bläst ins selbe Horn: „Wahnsinn, wunderbar! Einzig – am ersten Abend waren etwas zu wenig Busse durchs Ennstal unterwegs, das Problem war aber bald gelöst.“

„Ein großes Lob ans Publikum“, richtet Markus Lamb erfreut aus – „es hat keinen einzigen Zwischenfall gegeben, alles läuft sehr diszipliniert.“

Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
Steiermark

