Formula 1 in Abu Dhabi
Russell ahead of title contenders, Red Bull threatened with penalty
The final practice session at the final Formula 1 weekend in Abu Dhabi goes to George Russell. The Mercedes driver relegated title contenders Lando Norris (McLaren) and Max Verstappen (Red Bull) to second and third place on Saturday. Oscar Piastri (McLaren) finished fifth.
Red Bull driver Yuki Tsunoda, who obstructed Lando Norris on a fast lap, was handed a penalty.
Mercedes also made a mistake: Kimi Antonelli was given the go-ahead by his team in the pit lane and then crashed into Tsunoda. There is also an investigation here.
Hamilton crashes into the barrier
Meanwhile, the horror season continues for Lewis Hamilton: after crashing into the barrier, the Ferrari driver's session ended early.
Qualifying starts at 3pm (live in the sportkrone.at ticker).
This article has been automatically translated,
read the original article here.
