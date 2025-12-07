Licht, Laser und Livemusik begrüßen das Neue Jahr

Zu Mitternacht folgt das Grande Finale

Und als Höhepunkt steigt um Punkt 0 Uhr die große Silvester-Show, die das neue Jahr eindrucksvoll willkommen heißt. Auch im Finale setzen Berenice und Nicolo mit starken Live-Beiträgen ein eindrucksvolles Zeichen für Gemeinschaft, Freude und Aufbruch. Einmal mehr lohnt es sich also, zu Silvester nach Graz zu kommen – aus Kärnten etwa mit der neuen Koralmbahn. Auch rund um die spektakuläre Show hat die steirische Landeshauptstadt zum Jahreswechsel viel zu bieten!