Silvester in Graz

Licht, Laser und Livemusik begrüßen das Neue Jahr

Steiermark
07.12.2025 05:59
Das Grazer Silvesterspektakel begeistert die Massen mit fünf Shows am Hauptplatz
Das Grazer Silvesterspektakel begeistert die Massen mit fünf Shows am Hauptplatz(Bild: Erwin Scheriau)

Mit fünf gigantischen Shows ins Neue Jahr: Beim Grazer Silvesterspektakel wird auch heuer wieder der Hauptplatz der steirischen Landeshauptstadt in eine Showbühne verwandelt. Mit der „Krone“ sind Sie live dabei!

0 Kommentare

Licht, Laser, Feuer, Wasser und dazu einige der größten Hits der Musikgeschichte. Auch heuer steigt am Grazer Hauptplatz wieder das Silvesterspektakel, das den Jahreswechsel in der steirischen Landeshauptstadt zu einem besonderen Erlebnis machen.

Fünf fantastische Shows
Drei verschiedene Shows stehen am Silvesterabend auf dem Programm: Die glamouröse Italien-Show „La Dolce Vita“ entführt das Publikum etwa gleich zweimal in die Welt des mediterranen Lifestyles. Große italienische Evergreens, energiegeladene Pop-Hits und emotionale Momente verschmelzen zu einer mitreißenden Tribute-Show an das Lebensgefühl von Bella Italia. Musikalisch getragen wird die Show von Sängerin Berenice Zsifkovits, die schon mit Andreas Gabalier auf der Bühne stand, und Saxofonist Nicolo Loro Ravenni von Russkaja.

Feurige Shows mit Live-Musik – das Silvesterspektakel in Graz biete auch heuer wieder einen ...
Feurige Shows mit Live-Musik – das Silvesterspektakel in Graz biete auch heuer wieder einen tollen Mix aus Licht, Laser, Feuer, Wasser und Musik.(Bild: Erwin Scheriau)

Ebenfalls zweimal präsentiert Graz die moderne, überraschende und genreübergreifende Show „Spirit of the Time“. Hier trifft der Sound vergangener Jahrzehnte auf die Klangästhetik von heute: Alte Hits erstrahlen in neuen Pop-, Rock- oder epischen Orchester-Arrangements, während aktuelle Songs in kraftvollen Remixen und innovativen Live-Interpretationen erklingen – eine musikalische Reise durch Trends, Jahrzehnte und Emotionen.

Zu Mitternacht folgt das Grande Finale
Und als Höhepunkt steigt um Punkt 0 Uhr die große Silvester-Show, die das neue Jahr eindrucksvoll willkommen heißt. Auch im Finale setzen Berenice und Nicolo mit starken Live-Beiträgen ein eindrucksvolles Zeichen für Gemeinschaft, Freude und Aufbruch. Einmal mehr lohnt es sich also, zu Silvester nach Graz zu kommen – aus Kärnten etwa mit der neuen Koralmbahn. Auch rund um die spektakuläre Show hat die steirische Landeshauptstadt zum Jahreswechsel viel zu bieten!

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

