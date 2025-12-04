Paar bezahlte Rechnungen in Hotel nicht – nun Haft

In gleich mehreren Hotels in Tirol und Salzburg sollen ein Deutscher (25) und seine Lebensgefährtin (23) Hotelrechnungen von Zehntausenden Euro nicht bezahlt haben. Die Leistungen in den Betrieben nutzten sie dennoch. Nun wurden sie ausgeforscht.
Der 25-jährige Deutsche aus Bochum und seiner 23-jährigen Lebensgefährtin wird vorgeworfen, mehrmals in Hotels in Tirol und Salzburg übernachtet zu haben, ohne die Rechnungen bezahlt zu haben.
Die Polizei in Kitzbühel nahm die beiden nun am Dienstag fest. Konkret soll das Paar vorgetäuscht haben, zahlungsfähig zu sein und die Leistungen in den Hotels zumindest teilweise in Anspruch genommen zu haben. Die Rechnungen wurden jedoch nie bezahlt.
Enormer Schaden für Hotels
Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Der Verdächtige wurde am Mittwoch über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Ermittlungen sind noch im Laufen. Beide Tatverdächtige angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.